Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Angeblich arbeitet Apple an "mehreren externen Monitoren", die 2023 auf den Markt kommen sollen, mit Apple Silicon Hardware im Inneren.

Berichten zufolge arbeitet das Unternehmen an einer neuen Version des Pro Display XDR, das das 2019 eingeführte Modell ersetzen soll. Es könnte jedoch erst später im Jahr und nach einem neuen Mac Pro Modell erscheinen, wobei Mark Gurman von Bloomberg behauptet, dass es sich noch in der Entwicklung befindet.

"Apple arbeitet an mehreren neuen externen Monitoren", schreibt er in der neuesten Ausgabe seines Newsletters Power On. "Dazu gehört auch ein Update des Pro Display XDR, das 2019 zusammen mit dem Intel Mac Pro eingeführt wurde.

"Es ist jedoch möglich, dass das nächste High-End-Display des Unternehmens nach dem Mac Pro ausgeliefert wird, da der Computer in der Entwicklung weiter fortgeschritten ist als der Monitor."

Andere Apple-Silicon-Monitore könnten also zuerst erscheinen.

Gurman deutet auch an, dass die Bildschirme durch den Einbau eines eigenen Chipsatzes einige Funktionen ausführen können, ohne die Ressourcen des angeschlossenen Mac oder MacBook zu belasten.

Es sieht ganz danach aus, als würde Apple lieber diesen Weg einschlagen, als den 27-Zoll-iMac wieder einzuführen, der zuletzt im Jahr 2020 erschien. Im Jahr 2023 werden wahrscheinlich mindestens zwei Mac Mini-Modelle auf den Markt kommen, die die Lücke füllen könnten, sagt er.

Schreiben von Rik Henderson.