(Pocket-lint) - Während alle anderen faltbare Telefone herstellen, wird jetzt vermutet, dass Apple stattdessen an einer Art faltbarem MacBook arbeitet.

Gerüchte über ein faltbares iPhone von Apple waren in letzter Zeit nicht so leicht zu finden, aber das könnte daran liegen, dass das Unternehmen seine Aufmerksamkeit von der Herstellung eines faltbaren Telefons abwendet und sich stattdessen auf die Herstellung eines faltbaren Laptops konzentriert.

Einem Bericht der Branchenbeobachter von The Elec zufolge hat Apple "ein Entwicklungsprojekt im frühen 20-Zoll-Bereich gestartet", wobei 20,25 Zoll die Zahl zu sein scheint, auf die sich das Unternehmen festgelegt hat.

Wenn das stimmt, ist der Bericht der Meinung, dass die 20 Zoll die Größe des Geräts sind, wenn das Display vollständig ausgeklappt ist, und während das möglicherweise ein Tablet sein könnte, wird angenommen, dass Apple beabsichtigt, etwas zu entwickeln, das ein Display und ein Tastaturlayout ähnlich einem Laptop hat.

"In Anbetracht der Tatsache, dass die Bildschirmgröße im ausgeklappten Zustand bei etwa 20 Zoll liegt, ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses Projektprodukt eine Form haben wird, die einem MacBook nahe kommt", heißt es in dem Bericht. Er fügt hinzu, dass das Gerät im ausgeklappten Zustand wahrscheinlich eine Bildschirmgröße von etwa 15,3 Zoll haben wird. Damit läge es von der Bildschirmgröße her in der Nähe des 16-Zoll-MacBook Pro und wäre deutlich größer als jedes bisher produzierte iPad.

Wenn Apple tatsächlich einen faltbaren Laptop herstellt, müssen wir davon ausgehen, dass die eine Hälfte des Bildschirms eine berührungsempfindliche Tastatur sein wird, ähnlich der, die bei iPhones und iPads verwendet wird. Wie ergonomisch das sein wird, ist nicht klar, und auch Vielschreiber werden das Tippen auf Glas wahrscheinlich nicht lange genießen.

Nichts von alledem wird jedoch bald geschehen. In dem Bericht heißt es, dass Apple beabsichtigt, bis 2026 oder 2027 ein fertiges Produkt auf den Markt zu bringen, was bedeutet, dass bis zur Markteinführung noch viel Zeit bleibt, um den Kurs des Produkts zu ändern - und auch, um weitere Leaks zu veröffentlichen.

Es ist natürlich nicht das erste Mal, dass Gerüchte über ein faltbares MacBook Pro mit einem 20-Zoll-Bildschirm auftauchen. Der Display-Analyst Ross Young vermutete bereits Anfang des Jahres, dass ein solches Gerät in Arbeit sei.

Schreiben von Oliver Haslam.