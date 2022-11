Das ikonische Apple-Logo mit Hintergrundbeleuchtung könnte auf MacBooks zurückkehren

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apple hat seine MacBooks seit 2015 nicht mehr mit einem beleuchteten Logo ausgestattet, aber das könnte sich nun ändern, denn das Unternehmen hat ein neues Patent angemeldet.

Das berühmte Apple-Logo war einst das erste, was man sah, wenn man ein Café betrat, aber das ist nicht mehr der Fall, seit es 2015 abgeschafft wurde. Das helle, weiße Logo wurde durch ein stimmungsvolles, dunkles ersetzt, aber die beleuchtete Version könnte kurz vor einem Comeback stehen, nachdem ein neues Patent in der Datenbank des US-Patent- und Markenamts aufgetaucht ist.

Der Name des Patents verrät vielleicht nicht viel - "Electronic Devices With Backlit Partial Mirror Structures" (Elektronische Geräte mit hintergrundbeleuchteten Teilspiegelstrukturen) - aber der Zweck ist klar, wenn man sich mit der Beschreibung befasst.

Apple sagt, dass das Gehäuse eines Laptops "mit einem Logo versehen sein kann" und fügt hinzu, dass "das Logo oder andere Strukturen in dem Gerät mit einem hinterleuchteten, teilweise reflektierenden Spiegel versehen sein können". Weiter heißt es, dass andere Komponenten so konfiguriert sein könnten, dass sie die Hintergrundbeleuchtung aus dem Inneren des Geräts durchlassen", wodurch das uns so vertraute hinterleuchtete Logo entstehen würde.

Das neue Patent scheint sich auf eine neue Art der Konstruktion zu beziehen, die es Apple ermöglichen würde, wieder hintergrundbeleuchtete Logos auf seinen tragbaren Macs zu verwenden, was darauf hindeutet, dass die frühere Designänderung eher eine Notwendigkeit im Hinblick auf die Konstruktionsanforderungen war als eine Designentscheidung. Wenn das der Fall ist, werden wir in Zukunft vielleicht alle MacBook Pros mit beleuchteten Logos verwenden.

Man darf jedoch nicht vergessen, dass Patente nicht immer zu Produkten führen. Apple patentiert so ziemlich alles, was seinen Ingenieuren einfällt, aber es schadet nicht, zu träumen!

Schreiben von Oliver Haslam.