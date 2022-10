Neue Apple Macs sollen nun im März 2023 auf den Markt kommen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Laut dem renommierten Bloomberg-Journalisten und Apple-Kommentator Mark Gurman werden wir Anfang nächsten Jahres neue Apple Macs bekommen.

Ursprünglich wurde gemunkelt, dass das Unternehmen einige neue Geräte kurz nach oder parallel zu den jüngsten iPad-Launches einführen würde, aber das hat sich nicht bewahrheitet. Gurman vermutet, dass sie stattdessen im März 2023 angekündigt werden.

"Mir wurde gesagt, dass Apple die aktualisierten Modelle - einschließlich der M2-basierten Versionen der 14- und 16-Zoll-MacBook Pros - im ersten Quartal des Jahres 2023 vorstellen will und die Markteinführung an das kommende macOS Ventura 13.3 und iOS 16.3 gekoppelt hat", schrieb er in der neuesten Ausgabe seines Power On Newsletters.

Apple-Chef Tim Cook hat vor kurzem jede Hoffnung auf eine frühere Markteinführung der neuen MacBooks zunichte gemacht, indem er während einer kürzlich abgehaltenen Telefonkonferenz sagte, dass die Produktlinie für 2022 "feststeht".

Gurman vermutet, dass das Unternehmen aus Cupertino neben den M2 MacBook Pro-Modellen wahrscheinlich auch einen neuen Mac Mini vorstellen wird, und auch ein 13-Zoll M2 MacBook Air könnte in Planung sein.

Über einen neuen iMac, wie von einigen vermutet, gibt es keine Informationen. Apple hat bereits verraten, dass es keine Pläne für eine größere Version des iMac aus dem Jahr 2021 hat, der mit einem 24-Zoll-Display ausgestattet ist. Da diese Version jedoch mit dem M1-Prozessor läuft, wäre es keine große Überraschung, wenn ein M2-Modell in Arbeit wäre.

Schreiben von Rik Henderson.