(Pocket-lint) - Wir haben Ihnen bereits berichtet, dass Apple ab 2024 gezwungen sein wird, USB-C für iPhones einzuführen (oder das kabelgebundene Laden ganz aufzugeben), aber jetzt gibt es Hinweise darauf, dass das Unternehmen bei anderen Geräten schneller auf den Ladestandard umstellen wird.

Möglicherweise getrieben durch die Entscheidung des Europäischen Parlaments, USB-C zum verpflichtenden Standard für in der EU verkaufte Geräte zu machen, wird Apple bereits im nächsten Jahr Mac-Zubehör mit dieser Technologie ausstatten, heißt es.

Außerdem könnte das Unternehmen bald den Lightning-Anschluss bei zukünftigen AirPods-Ladegeräten ersetzen.

Mark Gurman von Bloomberg vermutet, dass das Mac-Zubehör - wie die Magic Mouse, das Trackpad und die Tastatur - vor einigen Jahren das letzte Mal erneuert wurde und nun neue Modelle fällig sind. Und dass Apple wahrscheinlich eher früher als später auf das bewährte Format umsteigen wird: "In Anbetracht der Tatsache, dass Änderungen am Mac-Zubehör selten sind, denke ich, dass es eine sichere Wette ist, dass dieses Zubehör in seiner nächsten Inkarnation zu USB-C wechseln wird", schrieb er in seinem Power On Newsletter.

Er fügte außerdem hinzu, dass alle Versionen der AirPods die nächsten sein werden: "Ich würde darauf wetten, dass die nächsten Versionen der normalen AirPods, AirPods Pro und AirPods Max alle auf USB-C umgestellt werden, und diese Umstellung sollte bis 2024 abgeschlossen sein."

Apple ist nicht das einzige Unternehmen, das in Zukunft auf USB-C umsteigen muss. Alle Telefone, Kopfhörer, Kameras und andere aufladbare Geräte, die in den EU-Mitgliedsstaaten verkauft werden, werden ab 2024 USB-C benötigen. Dies dürfte auch das Ende von Micro-USB bedeuten.

Schreiben von Rik Henderson.