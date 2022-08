Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Nachdem Apple in diesem Jahr seine MacBook Air- und 13-Zoll-MacBook Pro-Modelle mit der zweiten Generation des hauseigenen M2-Prozessors aktualisiert hat, warten Technikfans in aller Welt darauf zu erfahren, wann diese Modelle in Pro- und Max-Modelle für seine Profigeräte umgewandelt werden.

Wir könnten eine Antwort auf diese Frage haben, wenn die Behauptungen eines häufig zitierten Tech-Analysten wahr sind. Es wurde behauptet, dass Apple ab dem vierten Quartal dieses Jahres mit der Massenproduktion seiner 14- und 16-Zoll MacBook Pro Modelle der nächsten Generation beginnen wird.

-

Wenn das stimmt, könnten diese Laptops entweder Ende 2022 oder Anfang 2023 erhältlich sein. Ming-Chi Kuo teilte seine Vorhersage auf Twitter mit und erklärte, dass es wahrscheinlich ist, dass diese M2 Pro betriebenen Geräte einen 5nm-Prozess verwenden werden, anstatt eines fortschrittlicheren 3nm-Prozesses.

Neue 14" und 16" MacBook Pro mit neuen Prozessoren werden im 4. Quartal 22 in die Massenproduktion gehen. Angesichts der TSMC-Prognose, dass 3nm ab 1H23 zum Umsatz beitragen wird, könnten die Prozessoren der 14" und 16" MacBook Pro-Modelle noch den fortschrittlichen 5nm-Knoten verwenden - 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 22, 2022

Diese Behauptung deckt sich mit früheren Vorhersagen von Mark Gurman, der davon ausging, dass Laptops mit M2 Max und M2 Pro irgendwann im Jahr 2022 auf den Markt kommen würden.

Es ist auf jeden Fall eine logische Vorhersage, egal wie man es betrachtet. Angesichts der Tatsache, dass die Aktualisierung von M1 auf M2 bereits im Einstiegsbereich der MacBook-Welt begonnen hat, ist es nur logisch, dass dies auch bei den leistungsstärkeren Geräten im selben Kalenderjahr umgesetzt wird.

Es ist die Woche der Heimsicherheit auf Pocket-lint von Britta O'Boyle · 8 August 2022 Diese Woche ist auf Pocket-lint die Woche der Haussicherheit. Hier ist, was Sie erwarten können.

Es ist unwahrscheinlich, dass das Design der neuen Pro-Geräte grundlegend überarbeitet wird, da sie erst 2021 auf den Markt kommen. Daher wird es sich wahrscheinlich um eine Auffrischung der internen Komponenten handeln, um die Geräte schneller und effizienter zu machen.

Schreiben von Cam Bunton.