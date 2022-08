Einfacher Rechtsklick auf einem Mac und MacBook Pro

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Für Mac-Einsteiger ist es nicht leicht, ein völlig neues Betriebssystem und eine neue Hardware zu erlernen. Gerade wenn man eine Sache beherrscht, muss man etwas anderes herausfinden. Zum Beispiel, wie man auf einem Mac mit der rechten Maustaste klickt. Vielleicht waren Sie gerade im Internet und haben mit dem Trackpad Ihres MacBook (von Apple Force Touch genannt) eine Seite nach unten gescrollt, und dann wollten Sie plötzlich mit der rechten Maustaste klicken, um schnell etwas zu drucken. Oder vielleicht waren Sie in Photoshop und wollten mit der rechten Maustaste ein sekundäres Menü aufrufen. Es gibt unzählige Gründe, warum man auf dem Mac mit der rechten Maustaste klicken muss. Zum Glück ist es leicht zu erlernen, und wenn Sie es einmal gelernt haben, werden Sie immer wieder mit der rechten Maustaste klicken.

Apple nennt den Rechtsklick auf einem Mac "sekundäre Klickoptionen". Sie können dies mit dem Force Touch Trackpad und dem Magic TrackPad tun. Sie müssen sie jedoch in der App "Einstellungen" auf Ihrem MacBook oder Mac einschalten und anpassen.

Gehen Sie auf Ihrem Mac zur App "Einstellungen" > "Trackpad-Systemeinstellungen" > "Zeigen und Klicken", um die Funktionsweise Ihres Trackpads zu ändern. Hier können Sie die Option "Sekundärer Klick" aktivieren.

Damit kannst du mit dem Force Touch-Trackpad deines Mac mit der rechten Maustaste klicken, so wie du es auf einem Windows-Computer mit der rechten Maustaste tun kannst . Sie können auch festlegen, wie es funktioniert. Sie können mit zwei Fingern auf dem Trackpad klicken oder tippen, oder Sie können in die untere linke oder rechte Ecke klicken. Wir empfehlen "Klicken oder Tippen mit zwei Fingern". Damit tippen oder klicken Sie einfach mit dem Zeige- und Mittelfinger zusammen auf eine beliebige Stelle auf dem Trackpad Ihres Mac, um auf sekundäre Menüs zuzugreifen.

Wenn Sie eine an Ihren Mac angeschlossene Zweitastenmaus verwenden, können Sie einfach mit der rechten Maustaste klicken. Das ist das Schöne an einer Zwei-Tasten-Maus. Wenn Sie die standardmäßige Magic Mouse von Apple mit einer Taste verwenden, müssen Sie nur die Strg-Taste gedrückt halten, während Sie klicken. Wenn Sie einstellen möchten, wie schnell die Maus auf Klicks reagiert, gehen Sie in das Apple Menü > Systemeinstellungen > Maus.

Apple bietet eine Funktion namens "Control-Klick", mit der Sie auf Kontextmenüs zugreifen können. Wenn Sie bei gedrückter Maustaste auf ein Symbol, ein Fenster, die Symbolleiste, den Schreibtisch oder ein anderes Element klicken, variieren die im Menü angezeigten Optionen je nachdem, worauf Sie geklickt haben. Der Control-Klick wird auf jedem Mac mit einem Force Touch Trackpad oder einem Magic TrackPad und einer Magic Mouse unterstützt.

So führen Sie einen Control-Klick aus: Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, während Sie mit Ihrem Trackpad oder Ihrer Maus auf ein Element klicken.

Besuchen Sie die Apple Support-Seite für das Klicken mit der rechten Maustaste auf einem Mac. Dort finden Sie auch Support-Seiten zum Ändern der sekundären Klickoptionen für Ihr Trackpad oder Ihre Maus

Schreiben von Maggie Tillman.