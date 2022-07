M2 Pro und M2 Max Apple MacBook Pro könnten noch dieses Jahr erscheinen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Einem neuen Bericht zufolge könnten wir noch vor Ende 2022 MacBook Pro-Modelle mit M2 Pro- und M2 Max-Chipsätzen in die Hände bekommen.

Mark Gurman deutet an, dass die Welle der M2 MacBooks noch nicht vorbei sein könnte. Er hat gehört, dass Apple die Veröffentlichung von MacBook Pro-Modellen mit aktualisierten M2-Chips bis Ende 2022 oder Anfang 2023 anstrebt, wenn das nicht zu schaffen ist.

Diese würden mit ziemlicher Sicherheit M2 Pro und M2 Max heißen, basierend auf den Namenskonventionen, die für die M1-Entsprechungen verwendet werden, und man geht davon aus, dass diese im neuen MacBook-Design untergebracht werden und nicht in einer älteren Version stecken würden.

Das ist alles sehr glaubwürdig, wenn man bedenkt, was Apple mit den M1-Chips gemacht hat, und bedeutet, dass Fachleute, die nach einem neuen Laptop suchen, der eine knackige Menge an Rechenleistung haben sollte, vielleicht bis später in diesem Jahr warten sollten, um zu sehen, ob Apple etwas ankündigt, das perfekt zu ihrem Workflow passen könnte.

Apple hat in diesem Jahr bereits eine M2-Version seines MacBook Pro vorgestellt, die sich ein wenig komisch anfühlte - anstatt den neuen Chip in das neu gestaltete Gehäuse einzubauen, das 2021 auf den Markt kommt, hat Apple den neuen Chip einfach in das alte MacBook Pro-Design eingebaut.

Das bedeutet, dass es nicht allzu viele Gründe gibt, das M2 MacBook Pro dem zur gleichen Zeit angekündigten M2 MacBook Air vorzuziehen, das ein neueres Design und den gleichen Prozessor mit einigen anderen Verbesserungen bietet.

Schreiben von Max Freeman-Mills.