(Pocket-lint) - Apple hat sein "Back To School"-Angebot in Europa angekündigt, bei dem Studenten beim Kauf eines MacBook, iMac oder iPad einen Geschenkgutschein im Wert von bis zu 120 Euro sowie 20 Prozent Rabatt auf Apple Care zum Schutz ihres Kaufs erhalten.

Der Apple Bildungsrabatt gilt für aktuelle und neu aufgenommene Studenten und deren Eltern sowie für Mitarbeiter, Lehrer und Dozenten aller Stufen.

Sie müssen sich verifizieren lassen, um sicherzugehen, dass Sie in eine dieser Kategorien fallen, aber wenn Sie das getan haben, können Sie bei einigen der neuesten Produkte, einschließlich des M2 MacBook Air, das am 15. Juli 2022 in den Handel kommt, kräftig sparen.

Mit dem Bildungsrabatt kostet das Apple MacBook Air (M1, 2020) 898 Euro, während das M2 Modell 1149 Euro kostet. Die MacBook Pros sind ebenfalls erhältlich, wobei das 13-Zoll-Modell M2 mit dem Rabatt ab 1249 Euro, das 14-Zoll-Modell ab 1708 Euro und das 16-Zoll-Modell ab 2158 Euro zu haben ist.

Für diejenigen, die einen iMac suchen, gibt es diesen mit dem Bildungsrabatt ab 1124 Euro, während das iPad Air mit dem Bildungsrabatt ab 526 Euro und das iPad Pro ab 711 Euro erhältlich ist.

Beim Kauf eines iPads erhalten Sie einen Geschenkgutschein im Wert von 80 €, während Sie beim Kauf eines Macs einen Geschenkgutschein im Wert von 120 € erhalten. Das "Back to School"-Angebot gilt vom 14. Juli bis zum 26. September 2022. Zusätzlich zum Geschenkgutschein erhalten Schüler und Studenten einen Monat lang Apple Music und Apple TV+ kostenlos. Nach Ablauf der Testphase kosten diese Dienste dann 5,99 Euro pro Monat.

Schreiben von Britta O'Boyle.