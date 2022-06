Apple könnte uns nächstes Jahr mit einem größeren 15-Zoll MacBook Air verwöhnen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Es gibt neue Gerüchte über ein 15-Zoll MacBook Air.

Bloomberg hat behauptet, dass Apple plant, ein 15-Zoll MacBook Air bereits im Frühjahr 2023 auf den Markt zu bringen. Denken Sie daran, dass Display Supply Chain Consultants, das einen vierteljährlichen Branchenbericht erstellt, im vergangenen März zu dem Schluss kam, dass Apple an einer neuen Version seines äußerst beliebten MacBook Air arbeitet und beabsichtigt, im nächsten Jahr eine größere 15-Zoll-Version zu verkaufen.

Berichten zufolge zieht Apple auch kleinere Laptops in Betracht und könnte Ende 2023 oder Anfang 2024 sogar ein 12-Zoll-Gerät auf den Markt bringen. Darüber hinaus wird vermutet, dass das Unternehmen aus Cupertino aktualisierte 14-Zoll- und 16-Zoll-MacBook Pro-Modelle vorbereitet, die Ende 2022 mit M2 Pro- und M2 Max-Chips auf den Markt kommen sollen.

Diese könnten sich jedoch auf 2023 verschieben.

Das 15-Zoll-Air sollte eigentlich noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, wurde dann aber auf Eis gelegt. Stattdessen konzentrierte sich Apple auf das 13-Zoll-Modell, das gerade vorgestellt wurde.

Das MacBook Air war lange Zeit nur in der aktuellen 13-Zoll-Version erhältlich, ohne dass es eine Option für diejenigen gab, die ein größeres Modell kaufen wollten. Apple hat vor kurzem zugegeben, dass das Air sein meistverkaufter Mac ist. Es macht also Sinn, dass Apple eine Erweiterung der Produktpalette in Erwägung zieht, um diese Einnahmequelle zu vergrößern und Air-Nutzer, die nach größeren Bildschirmen betteln, zufriedenzustellen.

Schreiben von Maggie Tillman.