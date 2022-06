Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Auf der WWDC im Juni 2022 hat Apple eine neue Funktion in iPadOS 16 und macOS 13 Ventura vorgestellt. Sie heißt "Stage Manager" und bringt das iPad noch näher an die Arbeit mit einem Mac heran. Hier erfährst du alles, was du über die Funktion wissen musst, und wann du sie auf deinem iPad und Mac ausprobieren kannst.

Der Stage Manager ist eine neue Softwarefunktion für deinen Mac und dein iPad. Sie organisiert automatisch geöffnete Apps und Fenster, sodass du dich auf deine Arbeit konzentrieren kannst und trotzdem alles auf einen Blick siehst.

Auf dem Mac zeigt der Stage Manager das aktuelle Fenster prominent in der Mitte an, während alle anderen geöffneten Fenster auf der linken Seite angezeigt werden, sodass du ganz einfach zwischen ihnen wechseln kannst. Sie können Fenster auch gruppieren, wenn Sie an verschiedenen Aufgaben oder Projekten arbeiten, für die unterschiedliche Apps erforderlich sind.

zeigt der Stage Manager das aktuelle Fenster prominent in der Mitte an, während alle anderen geöffneten Fenster auf der linken Seite angezeigt werden, sodass du ganz einfach zwischen ihnen wechseln kannst. Sie können Fenster auch gruppieren, wenn Sie an verschiedenen Aufgaben oder Projekten arbeiten, für die unterschiedliche Apps erforderlich sind. Auf dem iPad funktioniert der Stage Manager ähnlich wie auf dem Mac - außerdem kannst du in einer einzigen Ansicht überlappende Fenster unterschiedlicher Größe erstellen.

Wenn Sie schon einmal einen Mac verwendet haben, hatten Sie wahrscheinlich schon einmal viele Fenster geöffnet. Zum Glück gibt es auf dem Mac Tools wie Mission Control, die es einfacher machen, das gesuchte Fenster zu finden. Der Stage Manager soll diese Erfahrung noch verbessern und Ihnen dabei helfen, sich auf die Anwendung zu konzentrieren, die Sie gerade verwenden, ohne von anderen Dingen abgelenkt zu werden.

So aktivieren Sie Stage Manager auf einem Mac: Gehen Sie zum Kontrollzentrum. Sie finden das Symbol oben rechts in der Menüleiste (klicken Sie auf das Symbol, um die Funktion aufzurufen). Dort sehen Sie Verknüpfungen zu Einstellungen wie Wi-Fi, Bluetooth, AiirDrop, Nicht stören, Tastaturhelligkeit, Bildschirmspiegelung und Stage Manager, wenn er verfügbar ist. Klicken Sie auf die Verknüpfung, um sie aufzurufen.

Wie Sie sehen werden, werden alle Fenster automatisch an der Seite angeordnet und die App, mit der Sie gerade arbeiten, in den Vordergrund gestellt.

Wenn Sie während der Verwendung des Stage Managers eine andere App aufrufen, z. B. indem Sie auf Mail in Ihrem Dock klicken, wird diese App in den Mittelpunkt gerückt, während die andere App, die Sie geöffnet hatten, mit den anderen zuletzt geöffneten Apps nach links verschoben wird. Wenn Sie auf eine andere Anwendung klicken, z. B. Safari, wird diese laut Apple "wieder in den Vordergrund gerückt" und Mail wieder nach links verschoben.

Bei einer App mit mehreren geöffneten Fenstern fasst der Stage Manager alle Fenster in einem einzigen Stapel zusammen. Wenn Sie darauf klicken, wird das oberste Fenster angezeigt. Wenn Sie ein anderes Fenster wünschen, können Sie durch Klicken zwischen den Fenstern wechseln. Sie können auch überlappende Fenster und mehrere Anwendungen gleichzeitig geöffnet haben. Es ist auch einfach, Anwendungen durch Ziehen und Ablegen zusammenzufassen.

Unabhängig davon, wie Sie den Stage Manager verwenden, bleiben Ihre Fenster so angeordnet, wie Sie sie verlassen haben, so Apple. Sie können auch auf Dateien auf Ihrem Desktop zugreifen, von Ihrem Erlebnis wegwischen, um Ihren Desktop zu sehen, und Sie können Dinge von Ihrem Desktop nehmen und sie dort ablegen, wo Sie sie haben möchten. Das ist echtes Multitasking, und es wird auch für iPad-Benutzer verfügbar sein.

Apple bringt den Stage Manager auf das iPadOS. Das ist richtig: Es handelt sich nicht um eine MacOS-exklusive Funktion.

Wenn du derzeit Apps auf dem iPad verwendest, kannst du sie im Vollbildmodus nutzen. Aber wenn der Stage Manager aktiviert ist, kannst du die Größe deiner Fenster ändern. Das Dock ist sichtbar, sodass du ganz einfach auf alle deine Apps zugreifen kannst, aber alle zuletzt verwendeten Apps werden links angezeigt. Das macht das Wechseln zwischen ihnen wirklich einfach. Stage Manager bietet Ihnen auch neue Layout-Funktionen. Du kannst mit sich überlappenden Fenstern arbeiten. Stell dir vor, du ziehst deine iMessages neben den Kalender und kannst die Größe der Fenster ändern und alles so anordnen, wie du willst.

Noch besser wird es, wenn du dein iPad an einen externen Bildschirm anschließt. Dein Hintergrundbild füllt dann das gesamte Display aus. Wenn du den Cursor vom iPad wegbewegst und den Stage Manager aufrufst, erhältst du eine größere Leinwand mit zusätzlichem Bildschirmplatz, auf dem du Gruppen erstellen kannst. Laut Apple können Sie bis zu acht Apps gleichzeitig auf dem Bildschirm laufen lassen. Außerdem kann man den Apple Pencil in einer App auf dem iPad verwenden und die Arbeit auf dem Mac fortsetzen, per Drag & Drop zwischen verschiedenen Bildschirmen wechseln, schnell zwischen Apps wechseln und vieles mehr, da externe Displays vollständig unterstützt werden.

Hinweis: Apple hat noch nicht geklärt, wie man den Stange Manager auf dem iPad aktiviert oder darauf zugreift. Bleiben Sie dran.

Ganz einfach: Stage Manager ist eine Funktion, die für beide Plattformen verfügbar ist.

Wenn du deine Apps auf dem iPad genauso wie auf dem Mac anzeigen und mit ihnen interagieren kannst, dann benutzt du dein Tablet genauso wie deinen Laptop. Das ist ein wichtiger Schritt, um iPadOS mehr mit macOS zu vergleichen. Es flacht die Lernkurve und den Aufwand für Nutzer ab, die zwischen den beiden Geräten wechseln. Aber manche mögen sich darüber streiten, ob das eine gute Sache ist. Apple selbst scheint sich nicht sicher zu sein, ob es macOS auf ein Tablet bringen will. Das Unternehmen hat sich lange dagegen gesträubt, aber durch größere Software-Updates hat es den Nutzern viele Funktionen zur Verfügung gestellt, die die beiden Systeme näher zusammenbringen.

Dennoch sind sowohl iPadOS als auch MacOS immer noch zwei sehr unterschiedliche Plattformen.

Der Stage Manager ist eine neue Funktion, die in den Software-Updates für macOS Ventura und iPadOS 16 enthalten sein wird. Die Beta-Version wird diesen Sommer zur Verfügung stehen, gefolgt von einem öffentlichen Rollout später im Jahr 2022.

