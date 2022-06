Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Apple hat auf seiner jährlichen Entwicklerkonferenz sein neuestes Mac-Betriebssystem, macOS Ventura, vorgestellt.

Das Betriebssystem, das die Mac-Reihe des Unternehmens, wie das neue MacBook Air, antreibt, wird mit vielen neuen Funktionen und Verbesserungen aufwarten. Dazu gehören eine neue Art des Multitaskings und eine stärkere Konzentration darauf, die Desktop- und Laptop-Produktlinien des Unternehmens zu echten Alternativen zu PC-Spielen zu machen.

Was das Multitasking betrifft, so wird es eine neue Funktion namens Stage Manager geben. Sie wurde entwickelt, um das Problem zu lösen, dass zu viele Anwendungen in einzelnen Fenstern geöffnet sind.

Die Funktion ermöglicht es Ihnen, Anwendungen in Gruppen zusammenzufassen, die noch sichtbar sind, während Sie an anderen arbeiten. Sie können sie dann einfach in das Hauptfenster ziehen.

Wie bei den iOS-Betriebssystemen hat das Unternehmen auch das App-Paket des Betriebssystems verbessert.

Dazu gehören Fähigkeiten wie die Möglichkeit, E-Mails zu planen. Die Suchfunktion in Mail wurde stark verbessert, und auch in Safari gibt es jetzt gemeinsame Tab-Gruppen, mit denen man Web-Suchen mit Freunden und Familie teilen und gemeinsam bearbeiten kann.

In der Zwischenzeit erhält Continuity die Möglichkeit, FaceTime-Anrufe zwischen den Geräten weiterzuleiten. Außerdem gibt es eine neue Funktion namens Continuity Camera, mit der Sie Ihre iPhone-Kamera als Webcam auf Ihrem Mac verwenden können, ohne etwas anschließen zu müssen.

Apples macOS Ventura Update wird auch eine neue Sicherheitstechnologie namens PassKey unterstützen, die das Speichern von Passwörtern im Internet überflüssig macht. Es verwendet Ihre FaceID- und Touch ID-Anmeldeinformationen, um auf bevorzugte Websites zuzugreifen, wenn diese die neue Industriestandardtechnologie unterstützen.

Die neuen Funktionen werden später in diesem Jahr verfügbar sein, wenn macOS Ventura veröffentlicht wird. Allerdings hat das Unternehmen nichts über die viel beschworenen Verbesserungen im Einstellungsbereich der Systemsoftware gesagt, um sie mit iOS in Einklang zu bringen.

Die öffentliche Betaversion wird etwa im Juli verfügbar sein, bevor sie im September für Mac-Nutzer zur Verfügung steht.

Es ist PC Gaming Week in Zusammenarbeit mit Nvidia GeForce RTX von Rik Henderson · 6 Juni 2022

Schreiben von Stuart Miles. Bearbeiten von Rik Henderson.