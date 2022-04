Zwei neue Macs für WWDC angekündigt, M2 MacBook Air und ....?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple wird seine jährliche WWDC-Veranstaltung am 6. Juni 2022 abhalten und zweifelsohne iOS 16 und die anderen Betriebssysteme der nächsten Generation in seinem Sortiment ankündigen.

Es wird auch zwei neue Macs enthüllen, heißt es, und einige Geräte werden kurz danach auf den Markt kommen.

Über ein M2 MacBook Air wird schon länger gemunkelt, also ist es mehr als wahrscheinlich, dass es eines davon sein wird, aber was ist mit dem anderen?

Mark Gurman von Bloomberg schreibt in der neuesten Ausgabe seines weitgehend Apple-zentrischen Newsletters Power On, dass wir einige Macs erwarten können, darunter das MacBook Air: "Mir wurde gesagt, dass es zwei neue Macs geben wird, die gegen Mitte des Jahres oder zu Beginn der zweiten Jahreshälfte kommen werden. Einer davon wird wahrscheinlich das neue MacBook Air sein."

Das wirft die Frage nach dem anderen auf.

Gurman glaubt, dass Apple nicht nur an einem neuen Air, sondern auch an aktualisierten Mac mini und 24-Zoll iMac Modellen arbeitet. Auch ein Ersatz für das 13-Zoll MacBook Pro könnte in Planung sein.

Wie auch immer, wir haben auf Pocket-lint oft gesagt, dass wir erwarten, dass ein neuer Mac Pro bald angekündigt wird und die WWDC scheint der richtige Ort dafür zu sein.

Was auch immer der Fall sein wird, Sie können die WWDC im Juni hier auf Pocket-lint virtuell verfolgen.

Schreiben von Rik Henderson.