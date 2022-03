Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es wird vermutet, dass Apple an einem M2-Chip arbeitet, einem Nachfolger des M1-Chips, und mehrere Berichte haben behauptet, dass er in einem aufgefrischten MacBook Air und einer neuen Version des 13-Zoll-MacBook Pro zum Einsatz kommen wird. Nun hat 9to5Mac diese Gerüchte bekräftigt und behauptet, dass Apple noch in diesem Jahr zwei neue Notebooks mit dem M2-Chip vorstellen wird.

Genauer gesagt, sagt 9to5Mac, dass Apple einMacBook Air und ein 13-Zoll MacBook Pro vorstellen wird - beide mit M2. Die Website hat eine solide Erfolgsbilanz, wenn es um die Vorhersage von Apples Produktplan geht. Aber auch der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo ist sehr gut darin - und 9to5Mac sagte, dass seine jüngste Behauptung, dass die nächste Generation des MacBook Air entweder den M1 oder eine aktualisierte Version verwenden wird, nicht stimmt. Während Kuo sagte, dass das neue MacBook Air einen aktualisierten M1-Chip haben wird, behauptet 9to5Mac, dass seine "zuverlässigen Quellen" sagen, dass das Gerät mit dem M2-Chip entwickelt wird.

Mark Gurman von Bloomberg, der früher für 9to5Mac geschrieben hat, berichtete vor kurzem, dass das MacBook Air in diesem Jahr ein komplettes Redesign erfahren wird.

Was das 13-Zoll MacBook Pro angeht, könnte Apple laut 9to5Mac das "Pro" weglassen und den neuen Laptop "MacBook" nennen. Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für diese M2-Geräte, aber sie werden wahrscheinlich später im Jahr 2022 erscheinen. Wir bezweifeln, dass sie vor der WWDC im Sommer erscheinen werden, wenn Apple seine neuesten Software-Updates ankündigt.

Das Unternehmen behält sich die Vorstellung von Hardware normalerweise für das Frühjahr und den Herbst vor. Erst im März hat Apple ein neues Mac Studio und ein neues Display, das iPad Air und das iPhone SEangekündigt .

Schreiben von Maggie Tillman.