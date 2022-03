Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple wird noch in diesem Jahr ein MacBook Air mit einem neuen Formfaktor auf den Markt bringen, behauptet der renommierte Tech-Analyst Ming-Chi Kuo. Außerdem wird es zusätzliche Farboptionen geben, wie er in seiner neuesten Vorhersage verrät.

Möglicherweise wird das neue MacBook Air während der WWDC im Juni angekündigt oder angeteasert. Es könnte bereits im zweiten Quartal in Produktion gehen und im dritten Quartal des Jahres - von Juli bis September - in den Handel kommen.

Im Gegensatz zu früheren Gerüchten wird es nicht mit einem Mini-LED-Display ausgestattet sein, vermutet er. Außerdem wird es wahrscheinlich mit einer Version des M1-Chipsatzes ausgestattet sein und nicht mit dem noch nicht angekündigten M2.

Apple hat auf seiner Peek Performance-Veranstaltung am Dienstag den M1 Ultra-Chip vorgestellt, der im neuen Mac Studio-Desktop-Computer zu finden sein wird, und hat außerdem über seinen M1 Max-Prozessor gesprochen. Diese scheinen jedoch für Geräte reserviert zu sein, die sich an Power-User richten. Es könnte also sein, dass der gleiche M1-Prozessor auch im neuen iPad Air zum Einsatz kommt, das ebenfalls auf der Veranstaltung vorgestellt wurde.

Zum neuen Formfaktor macht Kuo keine genauen Angaben. Allerdings gab es bereits andere Gerüchte, dass das Unternehmen darüber nachdenkt, das spitz zulaufende Design des aktuellen Modells zugunsten eines MacBook Pro Ansatzes aufzugeben. Wir warten mit Spannung auf weitere Neuigkeiten.

Schreiben von Rik Henderson.