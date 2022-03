Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Auf seinem Frühjahrs-Event kündigte Apple einen Mac Studio Desktop und ein dazu passendes 27-Zoll 5K Retina Display an .

Das Studio Display besteht fast vollständig aus einem Bildschirm, mit dünnen Rändern, einem Aluminiumgehäuse und einem schlanken Profil.

Mit dem integrierten Ständer lässt sich das Display um bis zu 30 Grad neigen und in der Höhe an den jeweiligen Arbeitsbereich anpassen. Apple hat das Studio Display mit einem "ausgleichenden Arm" ausgestattet, damit es sich schwerelos anfühlt. Es gibt sogar eine VESA-Adapteroption, mit der Sie das Display im Hoch- oder Querformat montieren können. Der Bildschirm selbst bietet 218 Pixel pro Zoll, 600 nits Helligkeit und Unterstützung für über eine Milliarde Farben. Außerdem verfügt es über TrueTone für ein natürlicheres Seherlebnis und eine Antireflexionsbeschichtung.

Es gibt auch eine innovative Nano-Textur-Glas-Option, um die Blendwirkung weiter zu minimieren.

Eines der interessantesten Merkmale des Apple Studio Display ist der A13 Bionic Chip, der die beeindruckende Kamera und das Audiosystem antreibt. Es gibt eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera - die gleiche Kamera, die auch im iPad steckt. Sie unterstützt die Funktion "Center Stage", sodass Videoanrufe und Konferenzen noch interessanter werden. Es enthält außerdem eine Reihe von Mikrofonen in Studioqualität", so Apple, sowie ein High-Fidelity-Soundsystem mit sechs Lautsprechern, bestehend aus vier geräuschunterdrückenden Tieftönern und zwei Hochleistungshochtönern.

Und dank Apple Silicon kann es Mehrkanal-Surround-Sound verarbeiten. Die Lautsprecher unterstützen sogar Spatial Audio für Musik und Video mit Dolby Atmos.

Was die Verbindung des Studio Displays mit anderen Geräten angeht, so verfügt es über drei USB-C-Anschlüsse, die Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde liefern. Es gibt einen Thunderbolt-Anschluss, mit dem Sie das Studio Display und alle angeschlossenen Peripheriegeräte mit einem einzigen Kabel an Ihren Mac anschließen können. Dasselbe Kabel liefert eine Leistung von 96 Watt, sodass es jedes Mac Notebook aufladen kann und sogar ein 14-Zoll MacBook Pro schnell aufladen kann. Und schließlich können Sie laut Apple bis zu drei Studio Displays an Ihr MacBook Pro anschließen, um einen beeindruckenden Arbeitsbereich zu schaffen.

Der Preis für das Studio Display selbst beginnt bei 1.599 US-Dollar in den USA und 1.499 Pfund in Großbritannien. In diesem Preis ist der neigungsverstellbare Ständer enthalten. Der neig- und höhenverstellbare Ständer und der VESA-Montageadapter sind optionale Zusatzausstattungen. Laut Apple sind das Studio Display und sein Zubehör ab dem 18. März 2022 erhältlich.

Passend zum Studio Display bringt Apple auch eine neue Farboption in Silber und Schwarz für das Magic Keyboard mit Touch ID, das Magic Trackpad und die Magic Mouse auf den Markt.

Schreiben von Maggie Tillman.