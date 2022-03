Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ein neuer Bericht untermauert die Behauptung, dass Apple an einem völlig neuen faltbaren Touchscreen-Gerät arbeitet, das im Wesentlichen das MacBook und das iPad vereint.

Nach einem kürzlichen Bericht des DDSC-Analysten Ross Young, der darauf hinwies, dass Apple die Möglichkeit eines faltbaren 20-Zoll-Geräts mit Touchscreen prüft, hat Mark Gurman von Bloomberg das Gerücht in seinem Newsletter "Power On" nun bekräftigt.

Berichten zufolge ist das Produkt noch Jahre davon entfernt, auf den Markt zu kommen, aber Apple soll sich in Gesprächen mit Zulieferern in der Kategorie über die Details eines faltbaren 20-Zoll-Geräts befinden.

Es ist durchaus möglich, dass die neue Produktlinie geplant ist, um das iPad und das MacBook zu ersetzen, obwohl die Tatsache, dass ein 20-Zoll-Modell angeblich auf dem Tisch liegt, es auch als eine völlig neue Produktkategorie für das Unternehmen aus Cupertino erscheinen lassen könnte.

Laut Gurman's Newsletter könnte das Hybrid-Gerät zur gleichen Zeit wie einige andere hochkarätige, lange gemunkelte neue Produktkategorien für Apple erscheinen.

"Das Unternehmen könnte sich für einen faltbaren 20-Zoll-Bildschirm entscheiden, der mit einer physischen Tastatur verbunden ist, oder nur eine Seite des Displays als virtuelle Tastatur verwenden. Angeblich hat Apple tatsächlich ein faltbares MacBook/iPad-Hybridgerät mit zwei Bildschirmen in Erwägung gezogen, das den zweiten Ansatz verfolgen würde. Es würde die physische Tastatur und das Trackpad gegen eine vollständige Touchscreen-Basis austauschen.

"Wenn das der Fall ist, könnte Apple so ein bahnbrechendes Produkt um das Jahr 2026 herum auf den Markt bringen, was in etwa dem Zeitraum entspricht, in dem auch das lang erwartete Apple Car und das AR-Brillenprojekt auf den Markt kommen könnten", sagte er.

Da dies bereits das zweite Mal innerhalb weniger Wochen ist, dass Gerüchte über das Hybridgerät auftauchen, wird es sicherlich immer legitimer. Es lohnt sich jedoch, diese Gerüchte auch aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. In Anbetracht der Tatsache, dass die geplante Markteinführung des Geräts noch viele Jahre in der Zukunft liegt, bleibt noch viel Zeit, um es zu verwerfen, zu verzögern oder sogar bis zur Unkenntlichkeit zu verändern.

Zurück im Hier und Jetzt ist natürlich zu erwähnen, dass Apple sich angeblich auf ein Event im März vorbereitet - möglicherweise um die Ankunft der M2 MacBook Modelle anzukündigen.

Wir halten Sie auf dem Laufenden, sobald wir mehr erfahren.

Schreiben von Conor Allison.