Apple erwägt ein faltbares 20-Zoll-MacBook und verzögert das faltbare iPhone

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eine zuverlässige Quelle, die dazu neigt, Apples Pläne Jahr für Jahr genau zu erraten, hat vorgeschlagen, dass das Unternehmen aus Cupertino ein faltbares MacBook untersucht und gleichzeitig die Veröffentlichung eines faltbaren iPhones verzögert.

Ross Young, Analyst bei Display Supply Chain Consultants (DSCC), neigt dazu, über alles rund um die Lieferkette zu berichten – ähnlich wie ein anderer Analyst, Ming-Chi Kuo. Beide sind sehr vertrauenswürdige Informationsquellen über die Produktpipeline von Apple. Im vergangenen Jahr war Young der erste, der berichtete, dass die Aktualisierungen des MacBook Pro 2021 Mini-LED-Displays mit ProMotion enthalten würden.

Basierend auf Gesprächen mit seinen Quellen in der Lieferkette hat Young nun enthüllt, dass das DSCC seine Erwartungen für ein faltbares iPhone auf 2025 verschoben hat. Das ist eine zweijährige Anpassung gegenüber dem zuvor gemeldeten Zeitplan für die Markteinführung im Jahr 2023 . Young merkte in seinem Bericht an, dass Apple "keine Eile zu haben scheint", in absehbarer Zeit in den Markt für faltbare Smartphones einzusteigen.

Interessanterweise, sagte Young, untersucht Apple stattdessen einen faltbaren Laptop – vielleicht sogar ein Modell mit einem großen 20-Zoll-Bildschirm. Dieses sogenannte faltbare MacBook wird als "Dual-Use-Produkt, ein Notebook mit einer Tastatur in voller Größe im zusammengeklappten Zustand und zur Verwendung als Monitor, wenn es nicht zusammengeklappt und mit einer externen Tastatur verwendet wird" beschrieben. Es kann sogar 4K UHD unterstützen.

Der Zeitrahmen für das 20-Zoll-Foldable liegt wahrscheinlich später als 2025, möglicherweise 2026 oder 2027. Apple spricht Berichten zufolge mit Lieferanten, aber das Produkt ist noch Jahre entfernt.

Schreiben von Maggie Tillman.