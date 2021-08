Apple-Patent stellt MacBook mit virtueller, anpassungsfähiger Tastatur vor

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ein kürzlich erteiltes Patent zeigt, dass Apple ein MacBook untersucht hat, das bei seinen Eingabemethoden einen etwas unkonventionellen Ansatz verfolgt. Anstelle einer physischen Tastatur wie bei einem normalen Laptop verfügt es über einen virtuellen Bereich, der sich an den Anwendungsfall anpasst.

Das Patent zeigt ein paar Bilder: eines mit einem normalen geraden QWERTY-Layout, ein anderes mit einem geteilten ergonomischen Layout und noch ein weiteres, das überhaupt keine Tastatur hat, sondern nur Tasten für die Steuerung.

Sollte Apple jemals diesen Weg gehen, wäre es natürlich nicht das erste Unternehmen, das mit dem Gedanken spielt, physische Tasten durch einen virtuellen Bereich für Tasten und andere Bedienelemente zu ersetzen.

Asus hat - als ein Beispiel - einige Produkte mit sekundären Displays sowie ein Konzeptgerät namens Precog auf den Markt gebracht . Dieser hatte ein zweites Display anstelle einer Tastatur.

Die Idee ist, dass es eine vielseitige, vielseitig verwendbare Oberfläche sein kann. Wir vermuten, dass Apple bei der Prüfung dieser Idee ähnlich dachte.

Obwohl Apples Patent erst vor kurzem erteilt wurde – und von Patently Apple aufgedeckt wurde – wurde es vor einigen Jahren eingereicht, zusammen mit anderen Ideen, wie man mit MacBooks interagieren könnte.

Die Leertaste auf der virtuellen Tastatur könnte beispielsweise verwendet werden, um Wischgesten einzugeben, anstatt sie nur anzutippen. Das Macbook könnte auch Bereiche für die physische Interaktion bieten.

In einigen dieser Patentbilder sehen Sie Bereiche auf dem Gerät, die für Touch ID verwendet werden können, sowie einen Bereich, in dem Sie Ihr Telefon ablegen können, um es drahtlos aufzuladen. Oder für YouTuber einen Bereich, in dem sie ein physisches Steuergerät wie ein Zifferblatt platzieren können.

Wie bei jedem Apple-Patent heißt das natürlich nicht, dass es jemals in einem auf den Markt gebrachten Produkt das Licht der Welt erblicken wird, nur weil es existiert. Erwarten Sie also in absehbarer Zeit kein MacBook mit zwei Bildschirmen und einer virtuellen Tastatur.