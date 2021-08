AppleCare+ wird jetzt in Schritten von einem Jahr für Mac verkauft

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple verkauft jetzt seine AppleCare+ -Garantie für unbeabsichtigte Schäden für Mac in Schritten von einem Jahr, wie Mark Gurman in seinem neuesten Power On-Newsletter berichtet .

Der Umzug kommt nicht aus heiterem Himmel, denn Apple bietet bereits seit etwa einem Monat ein Jahr AppleCare+ Abonnements direkt von einem neu gekauften Mac aus an, aber jetzt wurde die Option erweitert, um im Apple-Einzelhandel gekauft zu werden und Online-Shop, mobile App und telefonische Support-Hotline.

Vor zwei Jahren hat Apple die Option eingeführt, sich monatlich für AppleCare+ anzumelden, aber jetzt sehen wir eine Option, die irgendwo zwischen einer 30-tägigen Verlängerungsfrist und einem festen Dreijahresplan liegt.

Natürlich gibt es in typischer Apple-Manier keine Eins-zu-Eins-Preise mit dem traditionellen Dreijahresplan, oh nein - diese neue Jahresoption hat einen leichten Aufpreis, je nachdem, welche Marke und welches Modell Sie planen auf Abdeckung.

Als Beispiel nehmen wir den luxuriösesten Laptop in Apples Produktpalette, das 16" MacBook Pro. Ein standardmäßiger dreijähriger AppleCare+-Plan würde 399 £ / 379 $ pro Jahr kosten, aber im Rahmen des neuen Jahresplans drei Jahre in Folge für 139 US-Dollar wären über 40 US-Dollar mehr, als nur das komplette Dreijahrespaket im Voraus zu kaufen.Natürlich gibt es zwei offensichtliche Vorteile dieser neuen Jahresoption - einer ist, dass Sie Ihrem Mac zusätzlichen Schutz bieten können, obwohl dies nicht der Fall ist Sie können sich den kompletten Preis von AppleCare+ beim Kauf leisten, und zweitens bietet es Ihnen die Möglichkeit, die Verlängerung für ein zweites oder drittes Jahr zu überspringen, wenn Sie die zusätzliche Abdeckung nicht mehr benötigen oder Ihr Gerät gegen ein neueres oder völlig anderes Gerät aufgeben möchten Modell insgesamt.

Im Moment sieht es nicht so aus, als wären in Großbritannien noch jährliche AppleCare+-Abonnements für Mac verfügbar, aber da Apple dies in den USA weit verbreitet, wird in Kürze eine globale Einführung erwartet.