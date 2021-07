Fehlende Funktionen von macOS Monterey: Was fehlt in der öffentlichen Beta und bei Intel-Macs?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat die öffentliche Beta von macOS Monterey veröffentlicht und kann daher von jedem getestet werden, vorausgesetzt, Ihr Mac erfüllt die Systemanforderungen von macOS 12 .

Es gelten die üblichen Beta-Empfehlungen – installieren Sie es nicht auf einem Gerät, das Sie täglich benötigen oder auf das Sie sich verlassen. So installieren Sie es, wenn Sie ein Spiel haben.

Aber in der öffentlichen Beta fehlt eine wichtige Funktion, und das ist Universal Control , die Möglichkeit, das Trackpad oder die Maus eines Macs auch auf anderen Mac-Bildschirmen und iPads zu verwenden. Wir haben dies letzten Monat während der Entwickler-Keynote von Apple (auf der WWDC 2021 ) demonstriert und es werden Elemente von Apples anderen Technologien verwendet, die es Ihren Geräten ermöglichen, wie Continuity und Handoff zusammenzuarbeiten .

Es ähnelt auch Sidecar , der Technologie, mit der Sie Ihr iPad als zweites Display für Ihren Mac verwenden können.

Entwickler hatten auch keinen Zugriff auf Universal Control innerhalb der Betas, die sie hatten, aber vermutlich wird dies in den nächsten Monaten vor einer Veröffentlichung im Laufe des Jahres zum Testen eintreffen.

Worüber Apple auch nicht wirklich gesprochen hat, ist, dass macOS Monterey Apple Silicon-Benutzern - denen mit Apple M1 statt Intel-basierten Macs - einige zusätzliche Funktionen bieten wird.

Obwohl es einen klaren Grund gibt, Mac-Besitzer zu neuen M1-basierten Modellen zu verkaufen, hat Apple möglicherweise nicht zu viel darüber gesprochen, da wir glauben, dass einige neue Macs mit Intel-Prozessoren noch auf dem Weg sind, möglicherweise höher -End iMacs und Mac Pros mit Xeon-Prozessoren. Und es wird nicht wollen, dass diese Macs - die mehrere tausend Dollar kosten - bei der Veröffentlichung veraltet erscheinen.

Hier sind alle Funktionen, die Apple auf seinen macOS Monterey-Vorschauseiten auflistet, die auf Intel-basierten Macs mit macOS Monterey nicht funktionieren. Einige davon sind sinnvoller als andere - warum sollten die Maps-Funktionen beispielsweise auf Intel nicht möglich sein? Aber viele davon nutzen eindeutig den neuronalen Prozessor des M1.

Inspiriert vom Portrait-Modus auf dem iPhone und angetrieben vom M1-Chip, stellt dieser neue Videoeffekt den Fokus auf Sie – nicht auf das, was hinter Ihnen liegt.

Auf Ihrem Mac können Sie jetzt mit Text in jedem Bild interagieren. Klicken Sie auf eine Adresse und sie wird in Maps geöffnet. Rufen Sie an, senden Sie eine Nachricht oder speichern Sie eine beliebige Telefonnummer, die Sie sehen. Sie können wie jeden anderen Text kopieren und einfügen. Und persönliche Daten und Informationen aus Bildern verlassen niemals Ihr Gerät.

Erkunden Sie Städte mit beispiellosen Details für Straßen, Nachbarschaften, Bäume, Gebäude und mehr. Besuchen Sie beeindruckende 3D-Sehenswürdigkeiten wie die Golden Gate Bridge sowohl in der Tages- als auch in der Dunkelmoduskarte.

Entdecken Sie die natürliche Schönheit der Erde mit einem reichhaltigen und interaktiven Globus. Entdecken Sie neue verbesserte Details für Bergketten, Wüsten, Regenwälder, Ozeane und mehr.

Das Tastaturdiktat wird mit der Verwendung Ihres Geräts verbessert und im Laufe der Zeit personalisiert. Das Diktieren auf dem Gerät trägt zum Schutz Ihrer Privatsphäre bei, indem die gesamte Verarbeitung vollständig offline durchgeführt wird. Beim Diktieren in der Suche wird serverbasiertes Diktieren verwendet.

Beim Diktieren auf dem Gerät können Sie beliebig lange Texte ohne Timeout diktieren (bisher auf 60 Sekunden begrenzt).

Die neuesten neuronalen Text-to-Speech-Stimmen sind jetzt in weiteren Sprachen verfügbar: Schwedisch (Schweden), Dänisch (Dänemark), Norwegisch (Norwegen) und Finnisch (Finnland).

Schreiben von Dan Grabham.