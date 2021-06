Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Auf der WWDC 2021 konzentrierte sich Apple ganz auf Software und stellte wichtige Updates für iOS 15 , iPadOS 15 , macOS Monterey , watchOS 8 und sogar tvOS 15 vor. Leider wurde keine neue Hardware erwähnt, einschließlich des vielgerüchteten M1X MacBook Pro . Oder tat es?

Anscheinend bestätigten die Metadaten aus Apples WWDC 2021 YouTube-Video die Existenz eines neuen MacBook Pro mit einem noch nicht angekündigten M1X Apple Silicon-Prozessor. Der Twitter-Nutzer Max Balzer entdeckte Schlagwort-Tags für Apples offiziellen WWDC-Recap-Clip. Sie enthielten Erwähnungen von "M1X", "M1X MacBook Pro" und anderen Begriffen wie iOS 15, Apple Event und Apple Special Event.

Sie können die Metadaten im Bild unten sehen:

OK OK ok



Bleibt alle ruhig... aber ich habe diese Tags gerade in Apples YouTube-Livestream der Keynote vom 7. Juni entdeckt!!!



APPLE BESTÄTIGT DEN M1X!!! @jon_prosser du hattest doch recht!!!



Das ist kein Fake, du kannst die @TubeBuddy- Erweiterung für YT bekommen und sie zeigt sie an! pic.twitter.com/C54sBydj7u