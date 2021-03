Apples Mac OS X ist 20 Jahre alt: Hier ist, warum es für 19 von ihnen Bestand hat

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Vor 20 Jahren war Apple nicht der weltweite Erfolg, der es jetzt ist, aber es hatte eine Phase des Erfolgs in Bezug auf den Mac, da der allmächtige iMac G3 seit über zwei Jahren auf dem Markt ist und der PowerMac G4 in den Regalen steht.

Aber das Betriebssystem, das auf dem iMac G3 gestartet wurde, knarrte. Bekannt als Mac OS 9, hatte es sich seit dem ersten Macintosh im Jahr 1984 zu wenig verändert, um ehrlich zu sein. Sicherlich hatte sich seit 1991, als System 7 gestartet wurde, nichts Großes geändert.

Und obwohl es relativ einfach zu bedienen war, war es in einer Multitasking-Welt wirklich ein Single-Tasking-Betriebssystem und sah im Vergleich zu Windows 95 und dem noch besseren Windows 98 veraltet aus.

Heute vor 20 Jahren hat Apple den Deckel seines Nachfolgers für Mac OS 9 geöffnet. Als Mac OS X bezeichnet, stellte sich ab Version 10.0 eine 19-jährige Odyssee mit 16 Updates heraus, die nach einer Weile jährlich wurden. Big Sur, die neueste Version von macOS - wie sie jetzt gestaltet ist - hat es endlich auf Version 11.0 geschafft. Wie das iPhone X wurde das X in Mac OS X als "zehn" ausgesprochen.

Aber selbst Big Sur sollte die 17. Version sein, 10.16 an einem Punkt (es gab 16 Versionen, aber Cheetah war 10.0). Die Entwickler-Beta, die wir letztes Jahr getestet haben, war mit 10,16 nummeriert, so dass die Entscheidung, auf Version 11.0 umzusteigen, verspätet war. In der Tat ist Big Sur kein großer Schritt weiter, aber es signalisiert einen Neuanfang für den Mac, da es sich von Intel Power verabschiedet und Apple Silicon begrüßt .

Zunächst benannte Apple sein Betriebssystem nach Großkatzen (Puma, Jaguar, Tiger usw.), bevor es zu kalifornischen Sehenswürdigkeiten wechselte, als der Brunnen trocken lief.

Die Ursprünge des MacOS, das wir heute verwenden, sind ziemlich alt und tatsächlich können Sie die Abstammung auf Steve Jobs anderes Computerunternehmen NeXT zurückführen (das Apple schließlich gekauft hat und die Rückkehr von Jobs zu Apple ankündigt). NeXT entwickelte das Unix-ähnliche NeXTSTEP-System, das im Wesentlichen besser war als alles, was Apple selbst versucht hatte, ein Betriebssystem der nächsten Generation zu entwickeln. Es hatte zum Beispiel etwas, das dem jetzt bekannten Dock ähnelte.

Und so ging die Arbeit an OS X weiter, mit dem Projekt Rhapsody und dem Aufwand für ein einziges Betriebssystem, über das Jobs auf der Macworld 2000 erstmals gesprochen hat (siehe Video unten). Aber es wurde verzögert und es dauerte ein Jahr, bis eine Verbraucherfreigabe erfolgte.

Die am 24. März 2001 gestartete erste Version von Mac OS X Cheetah stieß auf gemischte Reaktionen. Dank der Quarzgrafiken und einer neuen Aqua-Oberfläche, mit der das Dock zum ersten Mal eingeführt wurde, sah es großartig aus. Mit dem Internet hat es gut funktioniert. Die Funktionen waren jedoch schwach, während das Schlimmste darin bestand, dass die Leistung auf PowerPC-basierten G3-Macs besonders schlecht war.

Sie kehrten in den "klassischen" Modus zurück, der im Wesentlichen OS 9 war. Puma - gestartet im September 2001 - wurde stark verbessert, war aber immer noch etwas träge. OS 9 wurde Ende 2001 eingestellt.

Viele Apps funktionierten zunächst nicht in OS X, und verschiedene Unternehmen wie Quark und Aldus entwickelten OS X-Apps nicht sofort, was Adobe ironischerweise die Tür öffnete, um schließlich mit seiner Creative Suite (jetzt Creative Cloud) den kreativen Bereich zu dominieren ).

Einige Versionen von OS X waren es wahrscheinlich wert, diejenige zu werden, die zu OS XI wurde, wie beispielsweise Leopard, ein großes Update.

Regelmäßige Updates für OS X lösten Probleme nicht immer. Manchmal haben sie sie erschaffen. Dies ist nicht eindeutig Apple natürlich, werden Sie wissen , dass Windows Me, Windows Vista und Windows 8 hat den Standard von Windows XP nicht erfüllen, 7 und 10. Und mit OS X auch 2019 die Endfassung - macOS 10.15 Catalina - war arm . Es hat einige Apps kaputt gemacht und viele wurden vom Update abgehalten. Beispielsweise funktionierte Adobe Photoshop Elements nicht mehr, es sei denn, Sie hatten die neueste Version, und Adobe empfahl Benutzern, kein Upgrade durchzuführen.

Warum hat OS X / macOS Bestand? Weil es sich entwickeln konnte. Jemand, der Cheetah benutzt, könnte Catalina benutzen. Es ist sehr unterschiedlich, aber es ist auch das gleiche. Wenn man auf ältere Bilder von OS X zurückblickt, fällt auf, wie sehr sich das Design innerhalb des gleichen Kerndesigns geändert hat - dies gilt auch für iOS im letzten Jahrzehnt. Spätere Versionen von macOS waren farbenfroher, was zu begrüßen war, und das Design, das wir heute haben, spiegelt natürlich auch Apples Designauswahl für iOS und iPadOS wider.

Big Sur ähnelt iPadOS mehr denn je in Bezug auf das Design seiner Elemente. Das ist eine gute Sache, es ist nicht dumm - auf den Mac zu kommen sollte ein natürlicher Schritt nach oben vom iPhone und iPad sein. Und es sollte für diejenigen, die es noch nie gesehen haben, leicht zu bedienen sein. Das ist das Kennzeichen eines wirklich großartigen Betriebssystems.

Schreiben von Dan Grabham.