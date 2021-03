Apple aktualisiert die iWork-Suite aus Seiten, Zahlen und Keynote mit neuen Funktionen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat seine iWork-Suite mit Apps, Seiten, Zahlen und Keynote aktualisiert. Die Microsoft Office-Konkurrenten sind jetzt in Version 11 und die Updates gelten für die Versionen unter macOS, iOS und iPadOS.

Die wichtigste neue Funktion in der macOS-Version ist ein aktualisierter Medienbrowser, mit dem Sie nach Bildern und anderen Elementen suchen können, um sie Ihren Dokumenten viel einfacher hinzuzufügen.

Apple hat außerdem ein Update für Keynote für Mac (siehe Abbildung oben) eingeführt, mit dem die Präsentation über einen Videoanruf vereinfacht wird. Bisher konnten Sie ab September letzten Jahres eine Diashow in einem Fenster abspielen. Jetzt können Sie Ihre Notizen, die aktuelle Folie und die nächste Folie in einem speziellen Fenster anzeigen.

Seiten, Zahlen und Keynote unter iOS und iPadOS wurden mit neuen präzisen Bearbeitungssteuerelementen und Tastaturen überarbeitet. Die Idee ist, dass Sie das Aussehen und die Platzierung von Text, Tabellen und anderen Objekten einfacher anpassen können.

iWork unterstützte zuvor Apples Scribble-Handschrifterkennung auf iPadOS in Englisch, erkennt jetzt jedoch Text in fünf weiteren Sprachen: Portugiesisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch.

Wenn Sie besonders interessiert sind, können Sie die Versionshinweise von Apple für die Apps hier lesen:

Schreiben von Dan Grabham.