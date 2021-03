Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - In der neuesten öffentlichen Betaversion von macOS wurden Hinweise auf neue iMac-Modelle entdeckt, was erneut zu Spekulationen führte, dass Apple neue Versionen des Geräts mit Apple Silicon- Chips entwickeln könnte.

Wie von 9to5Mac festgestellt , enthielt die Einführung von macOS Big Sur 11.3 Beta 5 die Codes für zwei neue iMac-Modelle - iMac21,1 und iMac 21,2. Es wird nicht angenommen, dass dies mit der Anzeigegröße und eher mit dem Jahr 2021 zusammenhängt.

Interessanterweise folgt dies auch einem Bericht , der bereits im Januar aufgetaucht ist und besagt, dass die beiden neuen iMacs mit Apple Silicon-Chips die Codenamen J456 und J457 hatten. Dies konnte 9to5Mac in der macOS Beta bestätigen. Laut diesem ersten Bericht werden die 21,5-Zoll- und 27-Zoll-Modelle in diesem Jahr irgendwann aktualisiert.

Natürlich kommt dieser neueste Fund von Apple, der den iMac Pro und einige Versionen des 21,5-Zoll-iMac offiziell eingestellt hat - ein weiterer großer Hinweis darauf, dass ein iMac mit einem M1-Prozessor oder etwas noch Neuerem bald landen wird.

Wann dies der Fall sein wird, ist derzeit nicht bekannt, obwohl unsere beste Vermutung auf ein potenzielles Apple-Ereignis im April hindeuten würde, bevor im Herbst weitere MacBook-Modelle mit Apple Silicon auf den Markt kommen .

So oder so, wenn der iMac endlich einen Apple Silicon-Chip erhält, soll dies auch mit einem komplett überarbeiteten Design geschehen. Einige Berichte deuten darauf hin, dass die neuen Modelle - vielleicht die beiden in dieser neuen MacOS-Beta beschriebenen - ein ähnliches Aussehen wie das Pro Display XDR haben werden.

Wenn Apple sich tatsächlich dazu entschließt, die Dinge durcheinander zu bringen, wäre dies die größte Designänderung, die der iMac seit acht Jahren erlebt hat - ungefähr die Zeit, würden wir sagen.

Schreiben von Conor Allison.