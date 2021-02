Was ist neu in macOS 11.3: Die neuesten Funktionen von Big Sur

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Neben neuen Verbesserungen für iOS und iPadOS hat Apple auch eine Reihe neuer Updates für den Mac in macOS 11.3 Big Sur angekündigt.

Diese befinden sich derzeit in einer Entwickler-Beta und wir wissen noch nicht, wann sie für die öffentliche Verwendung freigegeben werden - wir hätten irgendwann in den nächsten Wochen darüber nachgedacht.

Apple Silicon ist da: Was bedeutet der Apple M1 für Ihren nächsten Mac?

Der Mac hat derzeit sicherlich wieder den Fokus von Apple erhalten, was zum großen Teil auf Apples Wunsch zurückzuführen ist, den Mac auf Apple Silicon-Prozessoren und nicht mehr auf Intel umzustellen. Derzeit sind der Mac mini und das MacBook Air vollständig umgestellt. Das 13-Zoll-MacBook Pro ist derzeit entweder mit Intel- oder Apple M1-Chips erhältlich. Wir gehen davon aus, dass die iMac- und MacBook Pro-Produktpalette in diesem Jahr vollständig umgestellt wird. Infolgedessen ist der Umsatz in den letzten Monaten gestiegen.

macOS Big Sur brachte ein wenig Farbe und eine Reihe neuer Funktionen in Apples ehrwürdiges Betriebssystem sowie eine neue Versionsnummer - 11. Angesichts der Tatsache, dass der Mac seit 2001 auf Version 10 oder X war, war dies ziemlich bemerkenswert Schritt.

Das beste Chromebook 2021: Unsere Auswahl der besten Chrome OS-Laptops für Schule, Hochschule und mehr von Dan Grabham · 3 February 2021

Hier finden Sie alle neuen Funktionen von macOS 11.3.

Wie iOS und iPadOS kann auch macOS jetzt die Gamecontroller der neuesten Generation unterstützen - den Xbox Series X Wireless Controller oder den Sony DualSense Wireless Controller.

iPadOS-Apps können (dankenswerterweise) mit einem größeren Fenster gestartet werden, während es einen neuen Einstellungsbereich gibt, mit dem Sie die Tastaturkürzel besser steuern können.

Sie können jetzt die Abschnitte auf der Startseite neu anordnen, einschließlich Ihrer bevorzugten Websites, Leseliste und Siri-Vorschläge. Erweiterungen können auch den Platz auf der Seite Neue Registerkarte verwenden.

Autoplay wird jetzt von Apple Music unterstützt , während auch das HomePod-Stereo-Pairing unterstützt wird.

Apple News verfügt jetzt über eine Registerkarte "Suchen". Diese ähnelt ebenfalls den neuen iOS- und iPadOS-Versionen. Der Abonnementbereich für News + wurde ebenfalls geändert, um die Navigation zu vereinfachen. Reminders verfügt jetzt über einige neue Funktionen, die die Navigation erleichtern. Einträge können jetzt in jeder Liste nach oben und unten verschoben werden, auch in einer intelligenten Liste. Sie können Listen auch drucken und Listen nach weiteren Parametern sortieren.

Schreiben von Dan Grabham.