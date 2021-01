Apple könnte ein Mini LED Macbook Air und ein iPad Pro auf den Markt bringen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir haben schon eine Weile gehört, dass Apple in den Mini-LED-Zug einsteigen und die Technologie hinter seinen im Allgemeinen sehr beeindruckenden Displays auf den neuesten Stand bringen möchte.

Ende letzten Jahres drehten sich diese Gerüchte um neue Macbook Pro-Modelle für 2021, und jetzt haben sich die Dinge auf einige der anderen großen Verkäufer von Apple konzentriert, nämlich sowohl das iPad Pro als auch das Macbook Air.

Es kursieren Berichte, dass beide Produkte für die Mini-LED-Behandlung geeignet sind, obwohl sie sich scheinbar in sehr unterschiedlichen Zeitplänen befinden. Zunächst das iPad Pro, das aktualisiert werden soll, nachdem das neue iPad Air es bei der Veröffentlichung auf einige Arten aus dem Wasser geblasen hat.

Das größere 12,9-Zoll-Modell wird laut Quellen, die mit dem japanischen Blog Mac Otakara sprechen, möglicherweise auf einen Mini-LED-Bildschirm aufgerüstet und wird irgendwann im März angekündigt, wenn die Informationen korrekt sind.

Sie würden davon ausgehen, dass das Tablet auch intern die erwarteten Upgrades erhalten würde, einschließlich eines neuen Chips im Herzen. Es wäre also interessant zu sehen, wie sich sein Wertversprechen ändern könnte.

Unabhängig davon ist das MacBook Air ein großer Erfolg für Apple auf dem Laptop-Markt, der jedoch erst mit der Veröffentlichung der M1-Version aktualisiert wurde. Es wird daher nicht erwartet, dass eine Aktualisierung unmittelbar bevorsteht, aber ein neuer DigiTimes-Bericht hat sie auf eine voraussichtliche Veröffentlichung im Jahr 2022 festgelegt.

Das wäre sinnvoll, wenn man dem aktuellen Laptop Zeit zum Schlafen geben würde, und könnte sehen, dass er auch mit einem Apple Silicon-Chip der zweiten Generation ausgestattet ist.

In beiden Punkten müssen wir natürlich abwarten, und wir würden nicht viel Hoffnung auf feste Neuigkeiten an der MacBook Air-Front haben. Es wird offensichtlich weniger Zeit in Anspruch nehmen, um herauszufinden, ob diese Vorhersagen über die Enthüllung eines neuen Mini LED iPad Pro im März zutreffend sind.

Schreiben von Max Freeman-Mills.