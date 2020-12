Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das US-Patent- und Markenamt hat Apple ein Patent für eine „rekonfigurierbare“ Tastatur für Macs erteilt. Die Tastatur verfügt über eine kleine Anzeige für jede physische Taste anstelle von gravierten Beschriftungen, sodass die Tastatur verschiedene Tastenzeichen anzeigen kann.

Die Tastenbeschriftungen, die dank organischer Leuchtdiodenanzeigen mit Pixelarrays sichtbar sind, haben keine hohe Auflösung, sind jedoch dynamisch genug, um Zeichen anzuzeigen, die den Vorlieben eines Benutzers entsprechen. Stellen Sie sich zum Beispiel unterschiedliche Layouts für unterschiedliche Situationen vor. Sie könnten eine für Spiele, Codierungen oder Videobearbeitungen haben. Die Tastatur zeigt Tastenzeichen basierend auf den vom Benutzer programmierten Einstellungen an.

Der Benutzer kann sogar zu einer Tastatur in einer anderen Sprache wechseln, bei der die angezeigten Tastenbezeichnungen beispielsweise nahtlos zwischen englischen und griechischen Buchstaben wechseln. Aus den Patentzeichnungen geht hervor, dass Apple erwägt, diese neue Technologie sowohl in MacBooks als auch in eigenständigen Tastaturen für Mac einzusetzen .

So beschreibt Apple seine rekonfigurierbare Tastatur im USPTO-Patent:

"Ein elektronisches Gerät kann eine rekonfigurierbare Tastatur aufweisen. Die Tastatur kann aus einer Anordnung von Tasten gebildet sein, die mit einem Gehäuse verbunden sind. Jede Taste kann ein bewegliches Tastenelement und eine zugehörige Tastenanzeige aufweisen. Steuerschaltungen in der Tastatur können die Tastenanzeigen anweisen Anzeige dynamisch einstellbarer Schlüsselbeschriftungen für die Schlüssel. Jedes bewegliche Schlüsselschlüsselelement kann aus einer Glasfaserplatte gebildet sein. Die Glasfaserplatte kann aus einem kohärenten Faserbündel mit gegenüberliegenden ersten und zweiten Oberflächen gebildet sein. Die erste Oberfläche kann benachbart zu der sein Tastenanzeige und kann Tastenetikettenbilder von der Tastenanzeige empfangen. Die zweite Oberfläche kann nach außen zu einem Benutzer zeigen und Tastendruckeingaben von den Fingern eines Benutzers erhalten, während Tastenetikettenbilder zum Anzeigen präsentiert werden.

Die Tastenanzeigen können basierend auf Benutzereingaben oder anderen Eingaben dynamisch konfiguriert werden. Beispielsweise kann ein Benutzer ein elektronisches Gerät mit einer Tastendruckeingabe oder einer anderen Benutzereingabe versehen, die die Steuerschaltung in dem elektronischen Gerät anweist, jedes der Tastenetiketten neu zu konfigurieren. Der Benutzer kann beispielsweise wünschen, eine Tastatur zwischen einem ersten Format (z. B. einem englischsprachigen Format) und einem zweiten Format (z. B. einem griechischsprachigen Format) umzuschalten. In Reaktion auf Benutzereingaben zum Umschalten der Tastatur kann die Steuerschaltung in einem elektronischen Gerät die von den Tastenanzeigen angezeigten Tastenbeschriftungen von englischen Buchstaben auf griechische Buchstaben einstellen, wodurch die Tastatur vom ersten zum zweiten Format umgeschaltet wird. "

Sie können die Patentzeichnungen mit der rekonfigurierbaren Tastatur von Apple in der folgenden Galerie sehen:

Denken Sie daran, dass nur weil Apple beim USPTO neue Patente anmeldet, nicht alle seine Technologien zum Tragen kommen oder sogar zu Produkten hinzugefügt werden.

Schreiben von Maggie Tillman.