Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Während einer virtuellen Veranstaltung " One More Thing " am 10. November 2020 kündigte Apple ein neues 13-Zoll-MacBook Pro mit seinem Apple Silicon-Chip M1 an.

Im Juni gab Apple Pläne bekannt, seine eigenen benutzerdefinierten Prozessoren in Macs einzusetzen. Jetzt kündigt Apple diese Macs an und verspricht eine branchenführende Leistung pro Watt. Laut Apple ist der M1-Chip der erste in einer Familie von Apple Silicon-Chips . Der 5-Nanometer-Chip unterstützt Thunderbolt und USB 4, verfügt über eine 8-Kern-CPU und verfügt über die "schnellste integrierte Grafik der Welt" mit einer 16-Kern-Neural-Engine, die 11 Billionen Operationen pro Sekunde verarbeiten kann.

Laut Apple führt der M1-Chip in Kombination mit dem aktiven Kühlsystem des MacBook Pro zu einer bis zu 2,8-mal schnelleren Leistung als die vorherige Generation. Damit ist der Laptop laut Angaben des Unternehmens bis zu dreimal schneller als der meistverkaufte Windows-Laptop. Tatsächlich ist das neue 13-Zoll-MacBook Pro das jetzt "schnellste" kompakte Pro-Notebook der Welt mit bis zu 17 Stunden kabellosem Surfen im Internet und bis zu 20 Stunden Videowiedergabe.

Das ist die doppelte Akkulaufzeit des MacBook Pro der vorherigen Generation, und das neue 13-Zoll-MacBook Pro hat die längste Akkulaufzeit aller Zeiten auf einem Mac. Weitere neue Funktionen des Laptops sind Mikrofone in Studioqualität, Apples Secure Enclave in M1 und Touch ID sowie zwei Thunderbolt-Anschlüsse mit USB 4. Er wiegt drei Pfund und verfügt über eine Magic-Tastatur, ein Retina-Display und bis zu 1 TB Solid- Zustandsspeicher und bis zu 16 GB RAM

Das 13-Zoll-MacBook Pro ist zum gleichen Startpreis von 1.299 US-Dollar erhältlich. Vorbestellungen sind offen. Der Versand soll ab Mitte November 2020 beginnen. Ein Mac Mini und ein MacBook Air sind auch mit dem M1-Chip erhältlich. Es scheint, als könnten Sie auch bei Apple noch alte MacBook Pro-Modelle mit Intel kaufen.

Schreiben von Maggie Tillman.