Der Apple Mac mini M1 bringt neue Energie auf den Desktop

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hält sich mit der Einführung seines neuen Mac-Prozessors, des M1 , nicht zurück und kündigt neben neuen Versionen des MacBook Air und des Macbook Pro eine neue Version des Mac mini an, die vom neuen M1-Prozessor des Unternehmens angetrieben wird.

Der neue Mac mini verspricht eine 3-fache CPU-Leistung und eine 6-fach schnellere Grafik. Er wird den gleichen schreibtischfreundlichen Formfaktor wie zuvor haben, wird aber jetzt den neuen Apple Silicon-Prozessor enthalten.

Der Desktop-Computer, der nicht mit einem Monitor ausgestattet ist, bietet eine Reihe von technischen Daten, darunter bis zu 16 GB Speicher, bis zu 2 TB Speicher und Unterstützung für Thunderbolt / USB 4-Ports, HDMI und Gigabit-Ethernet.

Wie bei den anderen neuen M1-Geräten der Mac-Reihe können laut Apple auf den Geräten verfügbare iPhone- und iPad-Apps sowie Standard-Intel-Apps über Rosetta 2 ausgeführt werden.

Wir hoffen auch, dass Entwickler Universal-Apps erstellen, die nativ auf dem neuen Mac mini funktionieren.

Es wird mit macOS Sur, Apples neuestem Betriebssystem, geliefert und ergänzt das MacBook Air und das MacBook Pro in der Startaufstellung der neuen Macs, die mit dem M1-Chip geliefert werden.

Squirrel_widget_3662561

Um die Aufregung zu steigern, kostet es 699 US-Dollar, 100 US-Dollar billiger als die aktuelle Intel-Version in den USA, wenn es in den Handel kommt, und 699 US-Dollar in Großbritannien.

Apple muss noch angeben, ob es Unterschiede in der M1-Leistung geben wird, wie dies auch bei Intel mit den Prozessoren i3, i5 und i7 der Fall ist . Es wird ein Prozessor pro Generation sein.

Laut Apple können alle drei neuen Modelle ab sofort bestellt werden. Die Versandwoche beginnt am 16. November.

Schreiben von Stuart Miles.