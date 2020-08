Apple kündigt eine neue iMac-Aktualisierung an und ja, sie wird von Intel betrieben

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple hat einen neuen iMac vorgestellt - und ja, er wird immer noch von Intel betrieben. Endlich gibt es auch eine neue Webcam, die die Messlatte von 720p (endlich) auf 1080p erhöht. Sie können die neuen Modelle sofort bestellen.

Sowohl das 21-Zoll- als auch das 27-Zoll-Modell werden aktualisiert, obwohl es das größere Modell ab 1.799 US-Dollar ist, über das Apple berichten möchte. Mit schnelleren Intel-Prozessoren bis zu 10 Kernen, T2-Co-Prozessor für mehr Sicherheit und doppelt so viel Speicher wie bei früheren Modellen. Neue AMD-Grafik, schnellere SSDs mit der vierfachen Speicherkapazität (8 TB sind erstmals eine Option) sowie eine neue Nano-Textur-Glasoption für ein noch beeindruckenderes Retina 5K-Display.

Nano-Texturglas wurde erstmals auf Apples epischem Pro Display XDR-Display für den Mac Pro eingeführt. Unter verschiedenen Lichtbedingungen, z. B. in einem hellen Raum, erhalten Sie ein noch besseres Bild.

Laut Apple wird der neue 27-Zoller mit AMD Radeon Pro Vega 48-Grafik beispielsweise beim Final Cut Pro X-Rendering eine Steigerung von rund 30 Prozent erzielen.

SSDs werden zum ersten Mal in der 21,5-Zoll-iMac-Reihe (ab 1.099 US-Dollar) erhältlich sein, obwohl Sie bei Bedarf ein Fusion-Laufwerk auswählen können.

Apple kündigte außerdem ein Update für den iMac Pro an, ebenfalls standardmäßig 10-Kern-Intel Xeon-Prozessoren. Sie können immer noch bis zu 18 Kerne erhalten, wenn Sie möchten (Ohnmacht). Es gibt jedoch kein weiteres iMac Pro-Update, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass es sich so gut verkauft, wie es ist.

Obwohl Apple seine Mac-Produktreihe ab Ende dieses Jahres auf von Apple entwickelte Arm-basierte Prozessoren umstellen wird, ist der neue iMac eher die Art von regelmäßigem Update, die wir normalerweise jährlich erwarten - das Gehäuse wird überhaupt nicht neu gestaltet und das Display wird immer noch neu gestaltet hat die großen schwarzen Lünetten.

Es ist erwähnenswert, dass wir erwarten, dass es für einige Zeit Intel Macs geben wird. Wir glauben, dass die ersten Apple Silicon-basierten Macs am MacBook-Ende der Reihe stehen werden, wobei ein möglicher Ersatz für das MacBook Air oder das 13-Zoll-MacBook Pro an erster Stelle stehen wird.

squirrel_widget_326357

Schreiben von Dan Grabham.