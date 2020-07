Apple Silicon bedeutet, dass Apple Produkte herstellen kann, die es "sonst nicht erreichen könnte", sagt Tim Cook

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Laut Apple-Chef Tim Cook bedeutet der Übergang von Macs von Intel zu Apple Silicon, dass das Unternehmen Produkte herstellen kann, die es "sonst nicht erreichen könnte".

Er fügte hinzu, dass der kürzlich angekündigte Schritt "eine weitere Runde von Innovationen auslöst und ich daher nicht viel dazu sagen möchte, außer dass wir sehr aufgeregt darüber sind."

"[Wir werden] eine gemeinsame Architektur für alle unsere Produkte haben, die uns interessante Dinge bietet, die wir tun können."

Apple hat zuvor über die Vorteile für Entwickler bei der Erstellung gängiger Apps für Mac, iPhone und iPad gesprochen. Dies ist jedoch das, was Apple am nächsten kommt, und sagt, dass der Umzug neue Produktgenerationen bedeutet - schließlich, was könnte das Unternehmen tun, wenn dies nicht der Fall wäre Haben Sie nicht mit Intel gearbeitet? Native 5G-Konnektivität für Macs könnte eine Sache sein, die mit einem mobilen Chip im Inneren einfacher wird.

Cook sprach gestern während des Gewinnaufrufs von Apple, bei dem bekannt wurde, dass die iPad-Verkäufe in den letzten Monaten um 30 Prozent und die Mac-Verkäufe um 20 Prozent gestiegen sind. Wir haben auch herausgefunden, dass sich das iPhone 12 um einige Wochen bis Oktober verzögern wird .

Auf Fragen antwortete Cook auch über den Wechsel zu Apple Silicon: "Ich möchte keinen ewigen Kommentar abgeben, aber wir sind ein Produktunternehmen und wir lieben es, das Ganze zu machen." Das geht seit einiger Zeit aus Apples iPad- und iPhone-Strategie hervor - und jetzt hofft es, dem Mac die gleichen Vorteile zu bieten. Wir wissen jedoch auch, dass es in diesem Jahr und wahrscheinlich darüber hinaus neue Intel Macs geben wird.

Schreiben von Dan Grabham.