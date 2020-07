Apple arbeitet mit britischen Entwicklern an dem neuen Film "Behind the Mac"

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Apple hat mit verschiedenen britischen Entwicklern zusammengearbeitet, um eine UK-spezifische Version seiner "Behind the Mac" -Serie zu produzieren. Wie immer zeigt das Video (oben) große und nicht so große Namen, die an allem arbeiten, was sie tun ... mit ihrem Mac vor sich.

Wallace of Wallace und Gromit sind in Aardmans Bristol-Studio zu sehen, während andere Musiker wie die Musiker Jay Crookes, Dave und Rapman, die Schauspielerin Maisie Williams, die Designerin Gabriella Marcella, zwei Spiele, Grayson Perry sowie die Fotografen Vicky Grout und Ewen Spencer zu sehen sind.

Apple scheint in letzter Zeit viel eher bereit zu sein, seine Vergangenheit zu feiern, und diese Videos enthalten immer eine ganze Reihe von Macs, darunter viele ältere MacBooks mit leuchtenden Logos und alten Anschlüssen. Es gibt sogar das klassische weiße MacBook (2011 eingestellt), das von der Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin Michaela Coel verwendet wird. Diese Videos enthalten auch echte und keine sanitären Büroeinstellungen, sodass es viele Fotokopierer, unangenehme Körperhaltungen und ein oder drei Kaffeetassen gibt.

Das Video wird von Imagination by Labrinth (die auch im Video enthalten sind) vertont.

Die Behind the Mac-Serie läuft seit einigen Jahren und Sie können sich einige der anderen Videos auf YouTube ansehen, darunter Behind the Music, Behind the Mac mit Stormzy, Gorillaz, Sir Paul McCartney, David Bowie und Lily Allen.