Apple Silicon: Was bedeutet das für Ihren vorhandenen Mac - und Ihren nächsten?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Apple stellt die Mac-Produktreihe auf seine eigenen Prozessoren um. Zum dritten Mal hat Apple den Mac nach Motorola, PowerPC und Intel auf eine neue Prozessorlinie umgestellt.

Diese neuen Apple Silicon Macs verwenden Apple-Chips, die den Designs auf dem iPhone und iPad ähneln. Dazu gehören neben den Prozessorkernen auch andere Technologien wie ein Grafikprozessor (GPU), ein neuronaler Prozessor (NPU) und ein Speicher in einem Paket. Dadurch können andere Technologien, die wir auf dem iPad und iPhone gesehen haben, auf den Mac übertragen werden, einschließlich der Gesichtserkennung .

Wie andere Telefon- und Tablet-Chips basieren diese auf den Kerndesigns von Arm und sind mobile Prozessoren, die auf Energieeffizienz ausgelegt sind. Sie verwenden die ARM64-Architektur anstelle von Intels x86 / 64. Apple hat in den letzten Jahren seine internen Silizium-Designteams verstärkt, nicht zuletzt in Großbritannien .

Während die Leistung von mobilen Prozessoren wie der A-Serie von Apple eine gute Leistung für mobile Geräte liefert, die Geräte wie das iPad Pro mit Strom versorgen, ist die Jury nicht sicher, ob sie wirklich leistungsorientierte Desktops und Laptops mit Strom versorgen können.

Tim Cook, CEO von Apple, sagte während des Live-Streams, dass "wenn wir mutige Änderungen vornehmen, dann aus einem einfachen Grund - damit wir bessere Produkte herstellen können".

Er hat sicherlich Recht, dass es eine mutige Veränderung ist.

"Der Mac hat von Anfang an große Veränderungen vorgenommen, um an der Spitze des Personal Computing zu bleiben", sagte Cook. "Mit seinen leistungsstarken Funktionen und seiner branchenführenden Leistung wird Apple Silizium den Mac stärker und leistungsfähiger machen als je zuvor. Ich war noch nie so begeistert von der Zukunft des Mac."

Geoff Blaber, Analyst bei CCS Insight, sagt: "Zu seinen Beweggründen gehört es, die Abhängigkeit von Intel zu verringern, die Siliziuminvestition zu maximieren, die Leistung zu steigern und sich bei zukünftigen Produkten mehr Flexibilität und Agilität zu verschaffen."

Der Übergang wird zwei Jahre dauern, sagt Apple. Entscheidend ist jedoch, dass laut Tim Cook neue Intel Macs in Vorbereitung sind.

In seiner Pressemitteilung sagt Apple: "Apple wird auch in den kommenden Jahren neue Versionen von macOS für Intel-basierte Macs unterstützen und veröffentlichen und hat aufregende neue Intel-basierte Macs in der Entwicklung. Der Übergang zu Apple-Silizium ist der größte Sprung aller Zeiten." für den Mac. "

Wir erwarten, dass alle neuen Intel Macs am Ende der Leistung stehen werden - wie der Mac Pro und der iMac Pro. Da es drei Jahre alt ist, könnte es in diesem Jahr einen neuen iMac Pro geben, der auf Intel basiert. Es ist jedoch eine gute Frage, ob dieselbe Logik für den Standard-iMac gelten würde.

Und obwohl das von Apple entwickelte SoC (System on Chip) Grafiken an Bord haben würde, dürfte es kurzfristig nicht mit den Grafikfunktionen dedizierter Grafikprozessoren von Nvidia und AMD übereinstimmen.

Da Video-Editoren, Fotografen und andere Kreative eine Nachfrage nach Systemen haben, die neben dedizierten Nvidia- oder AMD-Grafiken auch Hochleistung bieten, halten wir es für wahrscheinlich, dass sie - zumindest kurz- bis mittelfristig - bei Intel bleiben.

macOS Big Sur - später im Jahr erhältlich - unterstützt sowohl Apple Silicon Arm-basierte Macs als auch Intel-Macs. Laut Apple ist Big Sur aufgrund der Designänderungen und der Armunterstützung macOS 11. Das Mac-Betriebssystem steckt seit 2001 in Version 10 (oder X) fest.

Interessanterweise unterstützt Apple Thunderbolt weiterhin auf Apple Silicon Macs - Thunderbolt ist eine Technologie, die Apple mit Intel entwickelt hat. Thunderbolt 3 ist tatsächlich Teil des eingehenden USB 4.0- Standards, der später im Jahr 2020 eingeführt werden soll.

Thunderbolt 4 wurde jedoch jetzt von Intel angekündigt, was vermutlich die Implementierung zusätzlicher Hardware in einem Apple Silicon Mac erfordern würde, obwohl es von Intels Core-Prozessoren der 11. Generation, die derzeit als Tiger Lake bekannt sind, nativ unterstützt wird.

Johny Srouji, Chef von Apple Silicon, schlug vor, dass das neueste iPad Pro zeigt, "wie gut sich diese Architektur auf den Mac skalieren lässt". Und obwohl Entwickler auf Mac Minis testen werden, auf denen der A12Z Bionic vom iPad Pro ausgeführt wird, haben die neuen Chips wahrscheinlich einen anderen Namen.

Wir glauben, dass der erste Mac, der auf Apples eigenen Chips basiert, in der MacBook Air-Klasse sein wird. Einige Berichte haben das 13-Zoll-MacBook Pro als wahrscheinlichen Kandidaten eingestuft, aber wir glauben, dass Apple dort weiterhin eine Intel-Option anbieten müsste.

Schließlich könnte es sein, dass Apple Intel- und Apple Silicon-Optionen nebeneinander anbietet, obwohl dies für die Verbraucher verwirrend wäre und Apple es gut vermarkten müsste. Microsoft ist diesbezüglich zuvor mit Windows RT (Windows for Arm) gescheitert.

Apple schlug vor, dass Sie mit Apple Silicon Macs Apps außerhalb des Mac App Store installieren können, genau wie Sie es mit einem Intel Mac können. Da iPad Pro und Mac immer näher zusammenrücken, scheint die Möglichkeit, eigene Apps zu installieren, in Zukunft der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Plattformen zu sein.

Da es sich bei den Chips der A-Serie im Wesentlichen um mobile Prozessoren handelt, funktioniert Ihr nächster Mac möglicherweise besser wie Ihr iPad. Es ist immer eingeschaltet, also bereit, wenn Sie es brauchen. Wir glauben, dass auch eSIM an Bord sein wird, sodass Sie einen Mobilfunkplan hinzufügen können, damit dieser immer verbunden ist. 5G wird sicherlich auf das nächste iPad Pro kommen, möglicherweise Anfang 2021. Es gibt keinen Grund, warum Macs auch nicht mit 5G verbunden werden können.

Apple behauptet auch, dass dies "branchenführende Leistung pro Watt" bedeuten wird, was ebenso vielversprechend ist wie GPUs mit höherer Leistung - aber das ist wahrscheinlich eine höhere Leistung im Vergleich zu Intels Basis-Grafikangebot. Wie oben erwähnt, ist es immer noch wahrscheinlich, dass professionelle Benutzer andere Grafikoptionen verlangen.

"Die Vorteile von Kosten, Flexibilität und Stromverbrauch liegen auf der Hand", schlägt Blamber vor. "Es ist eine strategische Notwendigkeit, Arm zu nutzen und die Hardware in allen iPhone-, iPad- und Mac-Bereichen konsistenter zu machen." Apple kann die Funktionen zusätzlicher Hardware - wie den T2-Sicherheitschip - direkt auf den SoC übertragen.

Aus Entwicklersicht ist es wichtig, dass iOS, macOS und iPadOS eine gemeinsame Architektur haben, die das Schreiben und Optimieren von Software für das gesamte Apple-Ökosystem erleichtert.

Entwickler können iOS- und iPadOS-Apps problemlos auf dem Mac verfügbar machen. Ein neuer Typ - Universal 2 - von App-Binärdateien bedeutet, dass Apps sowohl auf all diesen als auch auf Intel-Macs funktionieren können. Viele Apps - einschließlich aller von Apple - funktionieren von Anfang an auf allen Arm- und Intel-Plattformen.

Die Hauptfalle liegt in der Leistung. Qualcomm produziert seit einigen Jahren Snapdragon-Chips (ebenfalls basierend auf Arm-Designs) für PCs. Während sich die Leistung der Snapdragon 8cx-Plattform der neuen Generation als anständig erwiesen hat, haben reale Tests der Snapdragon-Hardware der vorherigen Generation unter Windows Leistungsmängel ergeben.

Wir wissen noch nicht, ob Windows auf Apple Silicon Macs ausgeführt werden kann. Aufgrund der Arbeit, die Microsoft und Qualcomm geleistet haben, sollte dies möglich sein, aber wir wissen nicht, wie verfügbar es sein wird. Apple hat gezeigt, dass Virtualisierung bedeutet, dass Sie Linux ausführen können.

"Die Erfahrung von Microsoft mit Windows ist die Blaupause für das Potenzial und die Gefahren der Einführung von Arm-Chips in PCs", fährt Blaber fort. "Die praktische Realität des Neukompilierens von Apps als Sprungbrett wird jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen. Apple kann Final Cut Pro und iWork nahtlos zum Laufen bringen, aber es ist eine andere Sache, sicherzustellen, dass sich unzählige Plug-Ins verhalten."

"Microsoft hat versucht, einen ähnlichen Schritt mit Windows RT vorzeitig zu erzwingen, obwohl die enge Zusammenarbeit mit Qualcomm jetzt Früchte trägt. Die vertikale Integration von Apple dürfte dies trotz unvermeidlicher Unebenheiten auf der Straße einfacher machen."

Apple ist auf seine eigene Übersetzungstechnologie (Rosetta 2) angewiesen, sodass Sie vorhandene Mac-Apps ausführen können, die auf Arm-basierten Mac-Systemen noch nicht aktualisiert wurden. Apple sagt, dies schließt diejenigen mit Plug-Ins ein

Intel-basierte Macs werden weiterhin funktionieren und entwickelt werden - schließlich hat Apple Ende letzten Jahres den teuren Mac Pro auf den Markt gebracht. Wenn dies kein Hinweis darauf ist, dass Intel hier bleiben wird, sind wir uns nicht sicher, was das ist.

Wie bereits erwähnt, befinden sich laut Apple noch einige Intel Macs in der Pipeline.

Schreiben von Dan Grabham.