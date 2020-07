Apple MacOS 11 Big Sur: Alle wichtigen neuen Mac-Funktionen wurden untersucht

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

Obwohl die größte Neuigkeit auf der jüngsten Entwicklerkonferenz von Apple der Schritt in eine Zukunft war, die auf von Apple entwickelten Prozessoren basiert, wurde auch die nächste Version von macOS eingeführt.

Das neue Betriebssystem heißt macOS Big Sur - wieder nach einem Wahrzeichen Kaliforniens - und führt einige wichtige neue Verbesserungen ein und läutet die nächste Mac-Generation ein. Es ist die erste Version, die sowohl auf Intel-Prozessoren als auch auf Apple Silicon ausgeführt wird.

Zufälligerweise werden Apple Silicon-Macs auf ARM-Basis Ende 2020 eingeführt, aber wir glauben, dass es für einige Zeit viele Intel-basierte Macs geben wird .

Wir haben jetzt eine Woche lang mit der Entwickler-Beta gearbeitet, um die neuesten Funktionen zu testen.

Während Entwickler in der Lage sind, ein Testgerät auf Basis von Apple Silicon (eigentlich ein umfunktionierter Mac mini) zu erwerben, verwenden wir hier ab 2017 unser Intel Core i5-basiertes 13-Zoll-MacBook Pro - den neuesten Mac, den wir zur Hand haben.

Apple sagt, es sei das größte Design-Upgrade seit der Einführung von Mac OS X im Jahr 2001. Das ist sicher der Fall, aber die Überarbeitung ist größtenteils hautnah - dies ist keine Änderung wie System 9 zu OS X oder Windows. Natürlich gibt es hier neue Funktionen, und das Design ist mehr denn je auf iPadOS / iOS ausgerichtet. Dies ist jedoch keine vollständige Überholung.

Das klingt zwar nach Kritik, liegt aber nicht daran, dass Benutzer keine Massenveränderungen wünschen - insbesondere bei etwas wie macOS, auf das die Menschen jeden Tag beim Arbeiten und Spielen angewiesen sind.

Interessant ist auch, dass Apple versucht hat, macOS Big Sur als neue Generation von macOS zu kennzeichnen, indem die Versionsnummer von 10.x auf 11 geändert wurde. Um Ihnen einen Hinweis auf diese Änderung zu geben, ist Apple 2001 auf 10.0 umgestiegen, als macOS verfügbar war bekannt als Mac OS X.

Es scheint jedoch, dass die Umstellung von 11.15 auf 11 relativ kurz war - der Entwickler-Build hatte bei der Installation tatsächlich eine Versionsnummer von 10.16. Ja, es ist fast 10 GB groß.

Der Entwickler-Build von macOS Big Sur war tatsächlich überraschend stabil und wir konnten ihn ständig verwenden. Wir glauben, dass eine öffentliche Beta nicht so weit entfernt sein kann.

Was ist neu in macOS Big Sur? Lass es uns herausfinden.

macOS 10.xx (oder macOS X wie ursprünglich) hat sich seit seiner Einführung im Jahr 2001 im Design erheblich verändert, aber es gab noch nie eine so große Aktualisierung auf einmal wie in diesem Jahr.

Diese Farbpalette, Fensterkanten, Symbole, Menüleiste und Schaltflächen wurden alle aktualisiert, und ja, es sieht sehr viel iPad-ähnlicher aus. Eine neue durchscheinende Menüleiste verschiebt Symbole aus der Ansicht, wenn Sie sie nicht verwenden, wenn Sie dort Stapel von Symbolen haben.

Popups wurden mit einem neuen Look aktualisiert (wieder sehen sie eher wie iPadOS aus). Da Sie die ganze Zeit Popups sehen, diese aber nicht wirklich beachten, ist dies eine bemerkenswerte Änderung. Sie haben wirklich das Gefühl, dass sich bei Ihrer täglichen Verwendung von macOS etwas geändert hat .

Die integrierten App-Symbole wurden ebenfalls geändert, sodass sie iOS- / iPadOS-Quadrate anstelle der kreisförmigen Symbole sind, die wir in letzter Zeit häufig gesehen haben. Das 3D-Design sieht jedoch im Vergleich zu iOS / iPadOS-Entsprechungen und einigen anderen Apps von Drittanbietern, die Sie in unserer Launchpad-Ansicht hier sehen können, etwas altmodisch aus. In der Tat scheinen sie fast ein Design zu haben, das an frühes iOS erinnert.

Mac Catalyst-Apps (portiert von iOS und iPadOS) erben automatisch das neue Erscheinungsbild.

In der anpassbaren Menüleiste befindet sich jetzt ein noch iPadOS-ähnlicheres Kontrollzentrum, während das Benachrichtigungszentrum mit neu gestalteten Widgets unterschiedlicher Größe interaktiver gestaltet wurde.

Auch dies ist dem iPadOS-Erlebnis in iPadOS 14 sehr ähnlich, jedoch im Vollbildmodus.

Einige Mac-Besitzer werden es amüsant finden, dass Apple auf diese Weise zu Widgets zurückgekehrt ist - erinnern Sie sich an das OS X Dashboard - eine Art Desktop für Widgets? Diese Funktion wurde erst letztes Jahr in macOS Catalina endgültig entfernt, aber seit OS X Lion im Jahr 2011 nicht mehr aktualisiert.

Laut Apple hat Safari einen Geschwindigkeitsschub erhalten, der im Vergleich zu Chrome günstig ist, aber insbesondere hat das Unternehmen keinen Vergleich mit Microsoft Edge oder Firefox geteilt.

Datenschutzberichte sind jetzt auch in Safari detaillierter, wie Sie oben sehen können, und Sie werden ziemlich überrascht sein, wie viele Tracker Ihre bevorzugten und weniger beliebten Websites verwenden.

Die Registerkarten wurden ebenfalls komplett neu gestaltet und können nun (endlich!) Durch Favicon identifiziert werden, wodurch Safari mit anderen Browsern in Einklang gebracht wird. Es gibt auch einige zusätzliche Personalisierungsfunktionen.

Safari Extensions sind einfacher zu installieren und zu verwenden und können leichter im Mac App Store gefunden werden, wie Sie hier sehen können.

Nachrichten auf dem Mac waren seit ihrer Einführung nicht mehr die zuverlässigste App (wir können eine Phantombenachrichtigung auch nach dem Upgrade des Betriebssystems nicht loswerden), aber jetzt werden die Dinge verbessert, mit neuen Tools, um wichtige Konversationen für den schnellen Zugriff zu pinnen und ausdrucksstarke Botschaften teilen. Die Suche ist jetzt viel einfacher zu bedienen. Sie können jetzt auch Ballons, Konfetti und Memojis auf dem Mac verwenden.

Gruppen-Messaging wurde auch auf dem Mac erheblich vereinfacht. Inline-Antworten und Fotos mit Gruppensymbolen ermöglichen eine einfache Identifizierung der Gruppe.

Maps wurde auch in iOS- und iPad-Betriebssystemen hochgefahren, sodass auch für den Mac neue Funktionen verfügbar sind, obwohl diese in der Beta nur in begrenztem Umfang verfügbar zu sein scheinen. Sie können Orte entdecken, die Sie mit Guides besuchen können, oder auch benutzerdefinierte Guides erstellen (wie hier). Wenn Sie sich umschauen, können Sie Ziele in 360 Grad anzeigen, und es gibt auch Fahrrad- und EV-Funktionen.

