Spezifikationen, Funktionen, Gerüchte und Neuigkeiten für das MacBook Pro 2021

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wir gehen weiterhin davon aus, dass Apple ein 14-Zoll-MacBook Pro auf den Markt bringen wird, um das aktuelle 13-Zoll-MacBook trotz des kürzlich durchgeführten Upgrades auf das vorhandene 13-Zoll-Modell zu ersetzen und auf Apple Silicon umzusteigen .

Das 2019 angekündigte 16-Zoll-MacBook Pro verfügt über ein größeres Display, eine verbesserte Grafik, einen größeren Akku, bessere Lautsprecher und Mikrofone sowie eine vollständig aktualisierte Tastatur. Aber es wird auch 2021 neu erfunden, wieder mit einem Wechsel zu Apple Silicon.

Gerüchte haben sich herumgesprochen, und auch der Rest der Besetzung hat sich geändert. Und es könnte auch eine noch leichtere Version des MacBook Air geben, die eher einem iPad Pro ähnelt, aber mit macOS ausgestattet ist.

Könnte Apple auch Intel-Optionen für die neuen MacBooks anbieten? Es ist unwahrscheinlich, aber möglich. Schauen wir uns die neuesten Gerüchte an.

Jeder neue Mac wird wieder über die neu gestaltete Tastatur mit Scherenschaltmechanismus verfügen, die als Magic Keyboard bezeichnet wird. Es ist eine Verbesserung, aber keine neue Technologie - es basiert auf den Magic Keyboards, die seit Jahren mit iMacs geliefert werden.

Jetzt fällig Mitte bis Ende 2021

Einige Gerüchte besagen das vierte Quartal

Wir hatten erwartet, dass das 14-Zoll-MacBook Pro Anfang 2020 auf den Markt kommen würde, aber dieses Modell war schließlich ein Update des vorhandenen 13-Zoll-Modells. Apple überraschte viele mit der Veröffentlichung eines Apple M1-basierten MacBook Air, eines 13-Zoll-MacBook Pro und eines Mac mini Ende 2020. Außerdem wurden zwei Intel-Modelle des 13-Zoll-MacBook Pro beibehalten. Der 16-Zoll bleibt derzeit Intel-basiert.

Wir erwarten eine Apple Silicon-Version des 16-Zoll-Modells im Jahr 2021, höchstwahrscheinlich später im Jahr. Dies könnte mit einem Resdesign für beide Modelle zusammenfallen. Einige Gerüchte deuten darauf hin, dass das vierte Quartal die Zeit ist, in der wir die neuen Macs bekommen werden.

Wir glauben, dass wir einen neuen iMac bekommen werden, bevor eines dieser Modelle erscheint.

Wechseln Sie zu Apple Silicon

Könnte Intel noch angeboten werden?

Mini-LED-Anzeige

Wir würden erwarten, dass jeder 13- oder 14-Zoll-Pro ungefähr die gleiche Größe und Dicke wie der aktuelle 13-Zoll-Pro mit kleineren Lünetten hat. Es sollte einen größeren Akku geben, der einen vollen Arbeitstag im täglichen Gebrauch verspricht, sowie vier Thunderbolt 3 USB-C-Anschlüsse und eine Kopfhörerbuchse.

Wir haben Gerüchte über zahlreiche Apple-Produkte gehört, die mit Mini-LED-Displays auf den Markt gebracht werden. Wir erwarten daher, dass das MacBook Pro bei jedem Start der neuen Version diesen Anforderungen gerecht wird. Wenn das MacBook Pro diese Displays erhält, erwarten wir weitaus kleinere Rahmen als derzeit.

Wenn das kleinere Modell neu gestaltet wird, wird es auch das größere Modell sein. Es ist möglich, dass Apple weiterhin Intel-Optionen für die neuen Laptops anbietet, wenn man bedenkt, was es bisher mit dem 13-Zoll-Gerät gemacht hat. Wir glauben auch, dass das 16-Zoll-Modell mit einem neuen Apple Silicon-Chip ausgestattet sein könnte, der wahrscheinlich als M2 bekannt ist.

Es gibt einige Vorschläge - siehe unten -, dass weitere Ports zurückkehren. Insbesondere kann es einen SD-Kartensteckplatz geben, was zu begrüßen wäre. Das kleinere MacBook Pro verfügt möglicherweise auch über vier statt zwei Thunderbolt-Anschlüsse. Einige Vorschläge haben ergeben, dass es auch HDMI geben wird, obwohl wir dies für sehr unwahrscheinlich halten. Viele Gerüchte deuten auch darauf hin, dass Apple sich darauf vorbereitet, die Touch Bar zu entsorgen, die bestenfalls eine gemischte Tasche war.

Diese neuen Macs werden mit macOS 11 Big Sur ausgestattet sein .

AppleLeaksPro gibt an, dass das 16-Zoll-MacBook Pro über einen 16-Kern-Prozessor verfügen wird. Das scheint uns extrem, aber wir waren wirklich überrascht, was Apple mit dem M1 geschafft hat, also ist es möglich. Alternativ könnten sich auch 16 Kerne auf den Grafikprozessor beziehen.

Es wird auch vorgeschlagen, die Kernanzahl des MacBook Air einfach von vier Kernen im aktuellen M1 auf acht Kerne im M1X oder M2 zu verdoppeln, wie auch immer es letztendlich genannt wird. Wir haben vorher gehört, dass es dünner und leichter werden würde.

Laut Nikkei Asia soll die Produktion von zwei neuen MacBooks im Juni beginnen. Beachten Sie, dass dies der Beginn der Produktion ist, sodass sie möglicherweise nicht bis zu diesem Datum angekündigt werden. Der Juni ist normalerweise ein wichtiger Monat für Apple, da dort die WWDC-Entwicklerkonferenz stattfindet .

Der serielle Apple-Gerüchte-Spezialist und Analyst Ming-Chi Kuo war wieder dabei und schlug diesmal vor, dass die kommende MacBook Pro-Serie auch über einen SD-Kartenleser und einen HDMI-Anschluss verfügen wird.

Analyst Ming-Chi Kuo sagt, dass die neuen MacBooks "dem iPhone 12 ähnlich sein werden, ohne gekrümmte Kanten, aber es gibt eine leichte Krümmung des Deckels, so dass dies gehen kann. Um ehrlich zu sein, ist das Pro der aktuellen Generation sowieso ähnlich Also, wir nehmen das mit einer Prise Salz. Interessanter ist jedoch, dass diese Modelle auch das Ende der Touch Bar-Ära bedeuten werden, wenn physische Tasten zurückkehren.

Ende letzten Jahres drehten sich die Gerüchte über Mini-LEDs um neue MacBook Pro-Modelle für 2021, und jetzt haben sich die Dinge auf einige der anderen großen Verkäufer von Apple konzentriert, nämlich sowohl das iPad Pro als auch das Macbook Air.

Das US-Patent- und Markenamt hat Apple zwei neue Patente für das drahtlose Laden in beide Richtungen erteilt. Zu den Patenten, die erstmals von Patently Apple zur Kenntnis genommen wurden, gehören Zeichnungen, die zeigen, dass Apple sich ein MacBook vorgestellt hat, mit dem ein iPhone, iPad und eine Apple Watch aufgeladen werden können.

Es wird behauptet, dass sich armbasierte Apple Silicon-Chipsätze mit 16 Leistungskernen und vier Effizienzkernen in der Entwicklung befinden. Sie könnten bis Ende nächsten Jahres in neue Mac-Modelle einsteigen.

Der renommierte Branchenanalyst Ming-Chi Kuo gibt bekannt, dass das Unternehmen Cupertino im nächsten Jahr zwei Apple Silicon MacBook Pro-Modelle mit Mini-LED-Anzeigen vorstellen wird, die jeweils mit "neuen Formfaktoren" ausgestattet sind.

Während eines virtuellen "One More Thing" -Events kündigte Apple ein neues 13-Zoll-MacBook Pro mit seinem M1 Apple Silicon-Chip an. Im Juni gab Apple Pläne bekannt, seine eigenen benutzerdefinierten Prozessoren in Macs einzusetzen. Jetzt kündigt Apple diese Macs an und verspricht eine branchenführende Leistung pro Watt. Laut Apple ist der M1-Chip der erste in einer Familie von Apple Silicon-Chips.

Der 5-Nanometer-Chip unterstützt Thunderbolt und USB 4, verfügt über eine 8-Kern-CPU und verfügt über die "schnellste integrierte Grafik der Welt" mit einer 16-Kern-Neural-Engine, die 11 Billionen Operationen pro Sekunde verarbeiten kann.

Laut einem neuen Bericht von Bloombergs Mark Gurman wird Apple in Kürze neue Arm Macs vorstellen und stellt auch mehrere weitere her.

Der erste Apple Silicon Mac könnte ein 12-Zoll-MacBook sein, ein Ersatz für das superleichte MacBook, das es zwischen 2015 und 2019 gab. Wir haben gedacht, dass der erste Apple Silicon Mac ein dünner und leichter Laptop sein würde, seit Apple erstmals angekündigt hat, dass Macs schrittweise von Intel abweichen werden.

Nach seinem Debüt 2017 auf dem iPhone X. Es wurde schon lange gemunkelt, dass Face ID auf das iPad kommen soll, was es 2018 tat, aber es immer noch nicht auf den Mac geschafft hat . Laut Entdeckungen von 9to5 Mac im Beta-Code von macOS Big Sur kann das neue Betriebssystem jedoch die Face ID entsperren.

Apple hat sich verpflichtet , Thunderbolt auf seinen Apple Silicon Macs zu verwenden, obwohl es sich anderswo von Intel-Technologien abhebt.

Apple hat das neueste MacOS vorgestellt und damit ein neues visuelles Redesign für Version 11.0 des Betriebssystems abgeschlossen. Es gibt auch eine Vielzahl neuer Funktionen für seine Laptops und Desktops sowie das neue Betriebssystem, das auf Intel- oder ARM-Plattformen ausgeführt werden kann.

Apple verlagert ab diesem Jahr einen Teil seiner Mac-Produktpalette auf ARM-basierte Apple Silicon-Prozessoren. Einige Gerüchte deuten darauf hin, dass das neue MacBook Pro das erste unter diesen ist, aber wir sind uns nicht so sicher - wir glauben, dass es weitaus wahrscheinlicher in der MacBook Air-Klasse sein wird.

Apple hat eine Aktualisierung des 13-Zoll-MacBook Pro mit der Scherentastatur der neuesten Generation und Intel Core-Prozessoren der 10. Generation angekündigt. Weitere Verbesserungen sind standardmäßig bis zu 16 GB schnellerer 3.733-MHz-RAM und doppelter Speicherplatz. Der Standardspeicher reicht von 256 GB bis 1 TB, aber Modelle können jetzt bis zu 4 TB Speicher haben.

Ming-Chi Kuo von TF International Securities sagt , dass ein neue MacBook Pro und MacBook Air mit der neuen / alten Scheren Design Tastatur debütieren wird Ende März mit einem Start - Set für das zweite Quartal 2020.

Nach den neuesten Gerüchten wird Apple in den kommenden Monaten sechs neue Produkte mit Mini-LED-Display-Technologie vorstellen. Dazu gehören das 14,1-Zoll-MacBook Pro und ein Upgrade auf das 16-Zoll-MacBook Pro.

Kurz vor Weihnachten reichte Apple einige Einreichungen bei der Europäischen Kommission ein. Eine davon betrifft ein unveröffentlichtes Produkt mit der Modellnummer A2289.

Das Unternehmen beschrieb es als "tragbaren Personal Computer", auf dem macOS 10.15 ausgeführt wird. Addiere alles zusammen und es ist wahrscheinlich ein neues MacBook.

Schreiben von Dan Grabham.