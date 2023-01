AMD enthüllt Ryzen 7000 mobile CPUs mit bis zu 16 Kernen und 32 Threads

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Neben einer Reihe neuer mobiler GPUs hat AMD auf der diesjährigen CES auch eine Reihe von Ryzen 7000 Mobilprozessoren vorgestellt.

Diese Reihe neuer Laptop-Prozessoren verspricht, einige leistungsstarke CPUs zu enthalten, die es mit Intels neuestem Angebot aufnehmen können. Doch während Intel mit seinem allerersten 24-Kern-Laptop-Prozessor kühne Behauptungen aufstellt, wird AMD mit seinem mobilen Flaggschiff ebenfalls eine hervorragende Leistung bieten.

Dazu gehört der Spitzenprozessor Ryzen 9 7945HX, der über 16 Kerne und 32 Threads sowie eine Boost-Frequenz von bis zu 5,4 GHz verfügt. Während Intel mit seinem hybriden Big-Little-Core-Design (mit einer Mischung aus P-Core und E-Cores) 24 Kerne vorgibt, verwendet AMD durchgängig Full-Speed-Cores.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

AMD sagt, dass der Ryzen 9 7945HX-Prozessor im Vergleich zum 6900HX-Chip der vorherigen Generation einen deutlichen Leistungssprung bietet. Die Leistungssteigerung beträgt bis zu 18 Prozent schnellere Single-Thread-Leistung und massive 78 Prozent schnellere Multithreading-Leistung.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass diese Flaggschiff-CPU mit einem TDP von 55 bis 75 Watt laufen wird, was bedeutet, dass AMD die Leistung über die Akkulaufzeit stellt. Die weniger stromhungrigen CPUs der Ryzen 7040 HS-Serie werden zwischen 35 und 45 Watt verbrauchen, was ein vernünftigeres Verhältnis zwischen Stromverbrauch und Leistung darstellt.

In der Zwischenzeit hat AMD bekannt gegeben, dass die Ryzen 7040 Prozessoren auch Ryzen AI unterstützen werden, was laut AMD "die erste dedizierte Hardware für künstliche Intelligenz in einem x86-Prozessor" ist. Mit dieser künstlichen Intelligenz werden diese neuesten Laptop-CPUs in der Lage sein, Multitasking effektiver durchzuführen, und AMD sagt, dass sie die Apple M2-CPU um bis zu 20 Prozent übertreffen werden, während sie auch energieeffizienter sind.

Neue Laptops mit diesen und anderen CPUs werden in den kommenden Monaten, beginnend im Februar, von Alienware, ASUS, Lenovo, MSI und anderen Herstellern erhältlich sein.

Apple MacOS 11 Big Sur: Alle wichtigen neuen Mac-Funktionen wurden untersucht von Dan Grabham · 12 November 2020 In Big Sur erhält macOS endlich ein Upgrade der Versionsnummer. Hallo macOS 11.

Schreiben von Adrian Willings.