So können Sie die AMD RDNA 3 Veranstaltung per Livestream verfolgen

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - AMD hat angekündigt, ein Livestream-Event mit dem Titel "together we advance_gaming" zu veranstalten, um seine AMD Radeon-Grafikhardware der nächsten Generation vorzustellen.

Das Unternehmen hat angekündigt, dass es die "neue hochleistungsfähige, energieeffiziente AMD RDNA 3-Architektur" vorstellen und zeigen wird, wie diese neue Technologie neue Leistungsniveaus für Spieler und Inhaltsersteller liefern wird.

Wann findet der AMD Livestream statt?

AMDs Livestream-Veranstaltung together we advance_gaming wird am 3. November 2022 stattfinden. Der Livestream wird zur folgenden Zeit auf dem YouTube-Kanal von AMD übertragen:

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Los Angeles - 1 pm PDT

New York - 4 Uhr EDT

London - 8 Uhr BST

Berlin - 9 Uhr MEZ

Tokoyo - 5 Uhr JST (Freitag)

Was wird angekündigt?

Im Moment gibt es noch nicht viele Details darüber, was auf der Veranstaltung enthüllt wird. Es ist wahrscheinlich, dass AMD die Radeon RX 7000 Grafikkarten ankündigen wird.

AMD hat gesagt, dass man mit der nächsten Generation von Grafikkarten eine Leistungssteigerung von etwa 50 Prozent pro Watt anstrebt. Es gibt jedoch noch keine offiziellen Angaben darüber, was das in Bezug auf die Spieleleistung bedeutet.

Man geht jedoch davon aus, dass es einige bedeutende Änderungen und Upgrades an der GPU-Architektur des Unternehmens geben wird. Dazu gehören eine "rearchitected compute unit" und eine "optimierte Grafikpipeline", aber was das bedeutet, bleibt abzuwarten.

Interessanterweise hat AMD gesagt, dass der Fokus auch darauf liegt, zukünftige Grafikkarten energieeffizienter zu machen. Im Gespräch mit Tom's Hardware erklärte Sam Naggziger, AMDs SVP & Product Technology Architect:

"Die Nachfrage nach Spielen und Rechenleistung wird immer größer, und gleichzeitig verlangsamt sich die zugrundeliegende Prozesstechnologie ziemlich dramatisch - und die Verbesserungsrate. Die Leistungswerte werden also weiter steigen. Wir haben zwar einen mehrjährigen Fahrplan für erhebliche Effizienzverbesserungen, um diese Kurve auszugleichen, aber der Trend ist unübersehbar.

Das könnte bedeuten, dass die nächste Generation weniger Strom verb raucht als Nvidias Grafikkarten der 40er-Serie. Wir müssen abwarten und sehen.

Schreiben von Adrian Willings.