Windows 11 lähmt möglicherweise die Leistung des AMD Ryzen 7000

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Besitzer von AMDs schnellen Ryzen 7000-CPUs könnten feststellen, dass sie beim Spielen unter Windows 11 nicht so schnell sind, wie sie sein sollten, heißt es.

Die AMD Ryzen 7000 CPUs sind zwar mehr als fähig, da es sich um die neuesten und besten Chips des Unternehmens handelt, aber das schlägt sich derzeit nicht in einer hohen Spielgeschwindigkeit unter Windows 11 nieder. Das geht aus Tests hervor, die von CapFrameX und Hardware Unboxed durchgeführt wurden, die ihre Ergebnisse auf Twitter teilten. Demnach liegt etwas im Argen - und es sieht so aus, als sei der Thread Scheduler von Windows 11 daran schuld.

Zunächst zu den Ergebnissen. Beim Ausführen von Metro Exodus wurde festgestellt, dass frühere AMD-Chips für mehr als 176 Bilder pro Sekunde gut waren, eine Zahl, die bei Verwendung des Ryzen 9 7950 auf 151 Bilder pro Sekunde sank. Der Konsens ist, dass die doppelte Core Compute Die (CCD) Konfiguration des neuen Chips dazu führt, dass der Thread Scheduler durcheinander gerät und die Frameraten beeinträchtigt.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Update mit deaktiviertem SMT. Die Deaktivierung von SMT kann den Leistungsverlust fast beheben.



Was hat das zu bedeuten? Vielleicht verringert die Verringerung des Thread-Pools des Spiels die Wahrscheinlichkeit, dass 2 von N Threads, die sich Daten teilen, auf verschiedene CCDs verteilt sind, weil N/2 über 2 viel kleiner ist als N über 2. https://t.co/vqnG79pWKB pic.twitter.com/nP7sVpOWCu- CapFrameX (@CapFrameX) October 15, 2022

Tests haben gezeigt, dass die Deaktivierung des zweiten CCD bei den neuesten Chips die Leistung etwas verbessert hat. Und wer will schon Teile seines neuen - und teuren - Flaggschiff-Chips deaktivieren? Niemand, das ist klar.

Die rauchende Pistole wurde gefunden, als CapFrameX testete, was passieren würde, wenn sie Simultaneous Multithreading (SMT) deaktivieren würden. Das Ergebnis war, dass die Leistung erneut verbessert wurde, wenn auch nicht in dem Maße, wie es jemand, der mit dem besten Chip arbeitet, den AMD herstellen kann, erwarten würde. Wenn man dasselbe mit einem einzelnen CCD-Chip machte, verbesserte sich die Leistung sogar noch weiter, was eindeutig auf Microsofts Thread Scheduler hindeutet.

Wie geht es also weiter? Es liegt jetzt wahrscheinlich an Microsoft, einen Windows 11-Patch herauszugeben, der die Probleme behebt, aber für den Moment sollten Besitzer von AMD Ryzen 7000-Chips am besten einfach abwarten. Das Gleiche gilt auch für diejenigen, die über einen Kauf nachdenken.

Was ist Nvidia Advanced Optimus und wie kann es den Akku Ihres Laptops schonen? von Pocket-lint International Promotion · 10 Kann 2022 Diese geniale kleine Lösung von Nvidia kann einen wirklich großen Einfluss auf Ihren Gaming-Laptop haben.

Schreiben von Oliver Haslam.