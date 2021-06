AMD bringt RDNA 2-Technologie auf Gaming-Notebooks

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Während der Computex-Keynote von AMD gab das Unternehmen bekannt, dass es RDNA 2-Technologie auf Gaming-Notebooks mit Radeon RX 6000M-GPUs bringt. Dies sind mobile Grafikprozessoren, von denen das Unternehmen sagt, dass sie nicht nur eine bessere Energieeffizienz und eine schnellere Leistung bieten, sondern auch Unterstützung für Raytracing.

Eine Reihe mobiler GPUs wurde angekündigt, darunter das Flaggschiff Radeon RX 6800M - die schnellste AMD Radeon GPU für Gaming-Notebooks.

Diese mobile Top-End-Grafikkarte ist offenbar in der Lage, Desktop-Leistung mit hohen Bildraten zu liefern, selbst wenn mit 1440p gespielt wird (was bei Gaming-Laptops schnell zur Norm wird).

Diese mobilen Grafikkarten basieren auf der AMD RDNA 2-Gaming-Architektur und bieten 50 Prozent schnellere Geschwindigkeiten und 43 Prozent weniger Stromverbrauch als frühere AMD-GPUs. Laut AMD können Sie mit hohen Bildraten (120 FPS bei 1440 P) spielen und haben außerdem die Vorteile der AMD Infinity Cache- und DirectX Raytracing (DXR) -Funktionen.

Dieses Flaggschiff verfügt außerdem über 12 GB GDDR6-RAM, ähnlich dem kürzlich angekündigten RTX 3080 Ti von Nvidia. Sowie 40 Wettkampfeinheiten und Strahlenbeschleuniger und eine Game Clock-Geschwindigkeit von 2300 MHz.

All dies bedeutet, dass AMD behaupten kann, sein Flaggschiff könne Nvidias RTX 3080 in aktuellen Triple-A-Gaming-Titeln übertreffen - wenn auch möglicherweise nicht in Bezug auf Raytracing . Das Unternehmen hat auch die GPUs optimiert, um auch beim Spielen im Akkubetrieb zu helfen, wenn das Ihr Ding ist.

Neben dieser Ankündigung hat AMD auch die FidelityFX Super Resolution vorgestellt, die der DLSS von Nvidia ähnelt. Diese Technologie verwendet modernste Upscaling-Technologien, um gleichzeitig hohe Bildraten und unglaubliche visuelle Effekte zu erzielen.

AMD behauptet, dass Sie mit dieser Technologie die 2,5-fache Leistung in 4K erzielen, und sagt, dass der Upscaling-Algorithmus auch "Spielerlebnisse in nahezu nativer Auflösungsqualität" liefert. Diese Technologie wird ab dem 22. Juni verfügbar sein.

Sie können erwarten, dass die Radeon RX 6000M-GPUs in zukünftigen Gaming-Laptops wie ASUS ROG Strix G15, HP Omen 16 und Maschinen von Lenovo, MSI und anderen in den kommenden Monaten eingesetzt werden.

Schreiben von Adrian Willings.