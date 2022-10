Acer Chromebook 516 GE richtet sich direkt an Laptop-Gamer

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Chromebooks und Gaming sind keine zwei Dinge, die normalerweise zusammenpassen, aber das ändert sich jetzt. Begrüßen Sie das Acer Chromebook 516 GE.

Das neue Gerät verspricht Zugang zu mehr als 1.000 Spielen über Cloud Gaming von Nvidia GeForce Now, Xbox Cloud Gaming und Amazon Luna. Obwohl jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt wäre, um ein Gerät für Googles eigenes Stadia zu kaufen, das sich leider in den letzten Zügen befindet.

Damit sind die Spiele erledigt, aber wie sieht es mit der Hardware aus? Acer sagt, dass das Chromebook 516 GE von Intel Core Prozessoren der 12. Generation und 16 GB LPDDR4X RAM angetrieben wird. Als Speicher dient eine 256 GB PCIe NVMe SSD, aber denken Sie daran, dass Sie alle Ihre Spiele streamen, also brauchen Sie hier nicht Terabytes über Terabytes an Speicher. Willkommen in der Zukunft!

Darüber hinaus gibt es ein ultraglattes Display mit 120 Hz Bildwiederholfrequenz, das mit WQXGA (2560x1600) arbeitet und 16 Zoll groß ist. Ein 100-prozentiger sRGB-Farbraum bedeutet, dass Gamer und Kreative gleichermaßen eine makellose Farbwiedergabe erwarten können, egal was sie tun.

Weitere erwähnenswerte Details sind die Unterstützung von DTS-Audio sowie eine Gaming-Tastatur mit Unterstützung für die Anti-Ghosting-Technologie. Das bedeutet, dass superschnelle Eingaben kein Problem darstellen sollten, und ja, es gibt RGB-Unterstützung. Schließlich wäre es kein Gaming-Laptop ohne diese Unterstützung.

Das Chromebook 516 GE ist mit zahlreichen Anschlüssen ausgestattet - laut Acer können wir uns auf zwei USB-Typ-C-, USB-Typ-A- und HDMI-Anschlüsse freuen, und Bluetooth 5.2 ist ebenfalls vorhanden. Mit einer Akkulaufzeit von neun Stunden bei Spielen kann man eigentlich nicht viel falsch machen.

Was die Preise angeht, so wird das Acer Chromebook 516 GE für 849 £ / 649 $ / 999 € verkauft, wenn es in den Handel kommt. Das wird im Oktober in den Vereinigten Staaten, im Dezember in Europa und im Januar 2023 in Großbritannien der Fall sein.

Schreiben von Oliver Haslam. Bearbeiten von Rik Henderson.