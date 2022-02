Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Acer hat aktualisierte Versionen seiner Swift 5- und Swift 3 -Laptops vorgestellt, komplett mit Intels neuen Core-Chips der 12. Generation und Iris Xe-Grafik.

Das neue Swift 5 verfügt über ein zweifarbiges Aluminiumgehäuse und ein 16:10-Display mit einer Auflösung von 2.560 x 1.600. Es enthält eine 12-Kern-CPU, 16 GB LPDDR5-RAM und 2 TB SSD-Speicher. Es bietet außerdem eine Akkulaufzeit von 10 Stunden und eine Schnellladung, mit der Sie nach einer 30-minütigen Aufladung vier Stunden lang arbeiten können. Weitere Features sind zwei Thunderbolt 4-Ports, zwei USB 3.2 Gen 1-Ports und HDMI 2.1.

Oh, und es hat eine 1080p-Webcam und ein Trackpad aus Plastikmüll aus dem Ozean. Es ist auch Intel Evo-zertifiziert.

Das Swift 3 hat ein 16:9-Display (1080p oder 1440p) in einem 14-Zoll-Rahmen. Es hat auch eine 1080p-Webcam, 2 TB SSD-Speicherplatz, 30-minütiges Schnellladen und eine Vielzahl von Anschlüssen. Acer plant, es im Juni 2022 zusammen mit dem Swift 5 herauszubringen. Das Swift 5 wird bei 1.499 $ beginnen, während das Swift 3 in den USA bei 850 $ beginnen wird. Der Swift 3 ist auch in mehreren Farben erhältlich.

