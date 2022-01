Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Acer hat für 2022 drei Gaming-Laptops angekündigt, die portables PC-Gaming auf ein neues Level heben.

An der Spitze steht der Acer Predator Triton 500 SE mit seiner Nvidia GeForce RTX 3080 Ti GPU und dem Intel Core i9 Prozessor der 12. Generation.

Der Daddy der Serie kommt auch in einem Design daher, das am Arbeitsplatz genauso komfortabel aussieht wie in einem Gaming-Bereich. Es kann mit bis zu 32 GB LPDDR5-RAM mit 5.200 MHz und 2 TB PCIe Gen4-Speicher ausgestattet werden.

Das Ganzmetallgehäuse ist an seiner dünnsten Stelle nur 19,9 mm groß, verfügt aber dennoch über eine Kühltechnologie, die verhindert, dass es beim Spielen zum Kühler wird - einschließlich eines Dreifach-Lüftersystems.

Beste Amazon US Prime Day 2021 Deals: Ausgewählte Deals noch live von Maggie Tillman · 5 Januar 2022

Sein WQXGA-Display (2560 x 1600) ist 16 Zoll groß und unterstützt eine Bildwiederholfrequenz von 240 Hz.

Der Predator Triton 500 SE ist ab Februar in Mitteleuropa zum Preis von 3.499 € erhältlich; März in den USA ab 2.299,99 $; und Q2 in Großbritannien ab 1.999 £.

Auf der CES 2022 wurde auch der Acer Predator Helios 300 in den Bildschirmgrößen 15,6 Zoll und 17,3 Zoll vorgestellt, die jeweils mit Intel Core i7-Prozessoren der 12. Generation und Nvidia GeForce RTX 3080-Grafik ausgestattet sind.

Das 15,6-Zoll-Modell wird ab Februar 1.649,99 $ / 2.299 £ / 1.399 £ kosten. Der 17,3-Zoller wird ab 1.749,99 $ / 2.399 € / 1.499 £ erhältlich sein.

Schließlich kommt im Februar auch ein Acer Nitro 5 für Europa und Großbritannien, März in den USA.

Es ist ebenfalls in 15,6-Zoll- und 17,3-Zoll-Varianten erhältlich, die entweder mit Intel- oder AMD-CPUs und bis zu GeForce RTX 3070 Ti-Grafiken ausgestattet werden können.

Ab Februar wieder erhältlich (je nach Standort und Modell) wird es ab 1.049,99 $ / 1.549 € / 799 £ erhältlich sein.