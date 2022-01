Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Acer ist sicherlich kein Unbekannter in Bezug auf Chromebooks, da das Unternehmen viele Variationen seiner Produktpalette anbietet und die CES 2022 verwendet hat , um das Update für sein Chromebook Spin 513 vorzustellen .

Was ist also neu und aufregend am Modell 2022? Der wichtigste Vorteil des Spin 513 ist das Seitenverhältnis des 13,5-Zoll-Bildschirms, der als 3:2-Panel viel höher ist als viele Breitbildformate.

Acer nennt dies ein VertiView-Panel – wir können sehen, was Sie dort gemacht haben – komplett mit einer Auflösung von 2256 x 1504 für gestochen scharfe Bilder. Dieses Verhältnis ist besonders nützlich für die Dokumentenbetrachtung und dergleichen und verleiht dieser Produktivitätsmaschine einen ansprechenden Blickwinkel.

Das 2022 Spin 513 ist auch das erste Chromebook, das MediaTeks Kompanio 1380 , den Octa-Core-Prozessor, der Ende 2021 auf dem MediaTek Summit angekündigt wurde, als High-End-Version dieses Marktsegments verwendet. Dies wird also kein Chromebook sein, mit anderen auffälligen Funktionen wie Wi-Fi 6, DTS Audio und Haltbarkeit in Militärqualität.

Wie auch der Produktname deutlich macht: Dank des Scharniers des Chromebook Spin 513 können Sie die traditionelle Laptopform problemlos in Zelt-, Tablet- oder Standformate übernehmen, um die Arbeit bei Präsentationen in verschiedenen Szenarien zu erleichtern.

Darüber hinaus nutzte Acer die CES 2022 auch, um Updates für seine (nicht konvertierbaren) Modelle Chromebook 315 (15,6 Zoll) und Chromebook 314 (14 Zoll) anzukündigen, indem ein entspiegeltes Display bzw. ein OceanGlass Touchpad hinzugefügt wurden.

Das Acer Chromebook Spin 513 (CP513-2H) wird ab April 2022 in Europa zum Preis von 649 € in den Handel kommen, während in den USA eine spätere Version im Juni 2022 zum Preis von 599,99 $ erhältlich ist.