(Pocket-lint) - Bereits im Mai 2021 bekamen wir einen Einblick in die Zusammenarbeit von Acer mit SpatialLabs – einem Monitor, der zwischen dem normalen Modus und dem stereoskopischen 3D-Modus wechseln kann und eine dreidimensionale Ansicht ermöglicht, ohne dass Zuschauer eine Brille tragen müssen.

Jetzt bringt das taiwanesische Unternehmen einen Laptop mit SpatialLabs-Panel vollständig auf den Markt: die ConceptD 7 SpatialLabs Edition. Bereits im Dezember 2021 soll es erhältlich sein – allerdings nicht ganz billig, ab 3.599 Euro.

Jetzt können Sie sich dieses ConceptD nicht als Ersatz für Ihren aktuellen Reise-Laptop oder allgemeines Arbeitstier vorstellen, denn es ist wirklich nicht - es ist ein spezielles Kit für diejenigen, die im dreidimensionalen Design arbeiten, sei es CAD, Autodesign, Spiele oder jede andere Anzahl von Möglichkeiten.

Das Besondere am SpatialLabs-Konzept ist, dass Sie auf dem Bildschirm mit 4K-Auflösung wie normal arbeiten können – komplett mit sehr hoher Farbgenauigkeit dank Pantone-Validierung und einem Delta-E-Maß, das <2 ist – und dann Software laden, um es in die 3D-Modus, in dem Kreationen mit überzeugender Tiefe vom Bildschirm springen.

Die ConceptD 7 SpatialLabs Edition (Codename CN715-73G) ist ebenfalls ein kleines Kraftpaket und bietet eine Nvidia GeForce RTX 3080 Laptop-GPU, bis zu 64 GB RAM sowie einen Intel Core H-Prozessor der 11. Generation. Wenn Sie eine kräftige Verarbeitung benötigen, haben Sie sie. Es gibt auch bis zu 2 TB PCIe-SSD-Speicher.

Wenn es um Spezialausrüstung geht, hat Acer in den letzten Jahren sein Spiel wirklich intensiviert. Sicher, wir hatten Vorbehalte gegenüber der allgemeinen Ästhetik einiger ConceptD-Produkte, aber dieses SpatialLabs-Projekt zeigt wirklich, was für Kreative verfügbar ist.