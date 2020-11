Sparen Sie bis zu £ 300 bei diesen fantastischen Acer Predator-Gaming-Monitoren

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie auf einem fantastischen Gaming-Monitor ein Schnäppchen gemacht haben, dann gibt es gute Nachrichten, da die Black Friday-Angebote derzeit einige großartige Einsparungen beinhalten. Diese Einsparungen beinhalten auch bis zu 300 Pfund Rabatt, sodass Sie nicht daran riechen dürfen.

Die Predator-Produktreihe von Acer umfasst ultraschnelle, HDR-zertifizierte Displays mit raffinierten Reaktionszeiten, schnellen Bildwiederholraten und G-Sync-Kompatibilität. Egal, ob Sie ein großes Ultrawide- oder ein Standard-16: 9-Display suchen, es ist etwas für Sie dabei.

• Acer Predator X34P 34-Zoll-WQHD-gebogener 1900R-Gaming-Monitor - sparen Sie 300 £, waren 999,99 £, jetzt 699,99 £: Dieser ultraweite Gaming-Monitor enthält eine umlaufende 1900R-Kurve und einige reizvolle Spezifikationen mit G-Sync-Kompatibilität, 100-Hz-Bildwiederholfrequenz und mehr . Jetzt zum Schnäppchenpreis .

• Acer Predator Z35P 35-Zoll-WQHD-gebogener 1800R-Gaming-Monitor - sparen Sie 290 Euro, waren 899,99 Euro, jetzt 609,99 Euro: Dieses Panel ist einen Zentimeter größer, bietet aber auch eine ebenso beeindruckende Ausstattung und einen Rabatt. Es ist ein LED-Display mit 1400p-Setup und einem Seitenverhältnis von 21: 9 für herrliche Ultrawide-Ansichten. Sehen Sie diesen Deal bei Amazon .

• Acer Predator XN253QXbmiprzx 24,5-Zoll-FHD-Gaming-Monitor - sparen Sie £ 215, waren £ 599,99, jetzt £ 384,99: Wenn Sie nicht auf Ultrawide-Gaming stehen und lieber etwas Kleines, aber unglaublich Schnelles haben möchten, dann ist dies das richtige Angebot für Sie. Dies ist ein 24-Zoll-Monitor mit einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz und einer Reaktionszeit von 1MS. Perfekt für ernsthafte Spieler. Sehen Sie diesen Deal bei Amazon

• Acer Predator XB273Pbmiprzx 27-Zoll-FHD-Gaming-Monitor - sparen Sie £ 101, waren £ 499,99, jetzt £ 398,99: Ein weiterer anständiger Rabatt auf einen ebenso beeindruckenden 16: 9-Monitor, der eine Überlegung wert ist. Sehen Sie diesen Deal bei Amazon

Schreiben von Adrian Willings.