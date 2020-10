Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Amazon Prime Day geht zwar zu Ende, aber es bleibt noch etwas Zeit, um auf diesen hervorragenden Acer-Deal zu reagieren , bei dem das Chromebook Spin 13 für 599,99 Euro erhältlich ist .

Da Sie den CP713-1WN normalerweise nur für einen relativ teuren Preis von 849,99 £ erhalten können (um ihm den Titel zu geben), ist diese Ersparnis von 250 £ ein großer Coup für Amazon Prime-Mitglieder in Großbritannien sowie für diejenigen, die ihn nutzen möchten eine kostenlose Prime-Testversion zu ihrem Vorteil.

• Sehen Sie sich das Acer Chromebook Spin 13-Angebot bei Amazon an

Sie können damit nicht nur den rostigen, kaum funktionierenden Laptop loswerden, mit dem Sie in den letzten sechs Monaten von zu Hause aus gearbeitet haben, sondern auch stilvoll. Mit diesem Modell erhalten Sie auch einige großartige technische Daten - einen Intel Core i5-8250U, 8 GB RAM, 128 GB eMMC und einen Wacom-Stift, während Chrome OS auf dem 13,5-Zoll-Full-HD-Touchscreen-Display ausgeführt wird.

Einfach ausgedrückt, für diejenigen, die ein kleines Gerät mit einer guten Akkulaufzeit, unzähligen Anschlüssen und der Vielseitigkeit eines 2-in-1-Designs suchen, ist dies eine hervorragende Wahl - und das gilt umso mehr für die Preissenkung.

Und obwohl es für den Amazon Prime Day viele Laptop-Angebote gibt, ist dies eine der wenigen Chromebook-Optionen, die wir entdeckt haben, und eine, von der wir nicht sicher wissen, dass sie für den Black Friday repliziert wird.

Prime Day ist der jährliche Verkauf von Amazon, exklusiv für Prime-Mitglieder, die Amazon Prime abonnieren. In diesem Jahr können Prime-Mitglieder in den USA, Großbritannien und mehreren anderen Ländern der Welt vom 13. bis 14. Oktober auf Tausende von Rabatten bei Amazon zugreifen. Pocket-Lint zeigt in den folgenden Zusammenfassungen die besten Angebote für US- und UK-Prime-Mitglieder:

Wir haben auch einen Leitfaden für Amazon Shopping - Tipps, Tricks und Hacks hier .

Schreiben von Conor Allison.