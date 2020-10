Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Jedes Jahr hat Acer einen zweigleisigen Startplan: Im Frühjahr kommt es zu seiner jährlichen globalen Pressekonferenz (GPC) nach New York City. Ende Sommer nutzt es dann die IFA Tech Show in Berlin, um seine kommenden Produkte vorzustellen.

Da 2020 das Jahr ist, in dem es ist, hat sich die GPC 2020 offensichtlich in eine reine Online-Live-Stream-Veranstaltung verwandelt. Hier finden Sie alles, was Sie zum Anschauen wissen müssen.

Für 2020 findet die Veranstaltung am 23. Juni statt. Hier sind Ortszeiten für internationales Publikum:

14:00 BST (UK)

15:00 MESZ (Europa)

09:00 EDT (Ostküste USA)

06:00 PDT (Westküste USA)

22:00 SGT (Singapur / HK / Taiwan)

Acer hat eine Vielzahl von Möglichkeiten zum Anschauen aufgezeigt. Sie können das YouTube-Video (oben auf der Seite eingebettet) anzeigen, auf Facebook ansehen oder die Website für spezielle Veranstaltungen von Acer besuchen .

Sie können die gesamte Aktion in Echtzeit verfolgen, während der CEO von Acer, Jason Chen, die Bühne betritt, um bekannt zu geben, wie die Veranstaltung bei Acer als nächstes stattfinden wird - für dieses Jahr und darüber hinaus.

Wir werden uns einschalten, um zu sehen, worum es bei der Aktion geht, und Ihnen die Neuigkeiten auf der Website mitteilen.

Schreiben von Mike Lowe. Bearbeiten von Adrian Willings.