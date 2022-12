EE Pocket-lint Awards 2022: Gaming-Laptop des Jahres

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - In den letzten Jahren wurden viele interessante Gaming-Laptops auf den Markt gebracht. Die neueste Hardware mit leistungsstarken Spezifikationen und Bildschirmen mit hoher Bildwiederholrate sorgt für eine atemberaubende Darstellung der neuesten Spiele.

Wir haben eine große Auswahl an Geräten gesehen, von dünnen, kleinen und tragbaren bis hin zu solchen mit RGB-Beleuchtung und anpassbaren Rückwänden.

Die Gewinner der EE Pocket-lint Awards wurden bekannt gegeben, und das sind die Gaming-Laptops, die 2022 unsere Herzen erobert haben.

Gaming-Laptop des Jahres: Asus ROG Zephyrus S17

Die Zephyrus-Reihe von Gaming-Laptops war schon immer ein heißer Anwärter auf die besten Laptops, die nicht nur mit High-End-Spezifikationen, sondern auch mit interessanten Funktionen aufwarten können.

Das Asus ROG Zephyrus S17 ist nicht anders, denn es verfügt über eine neigbare Tastatur für optimale Kühlung, eine optisch-mechanische Tastatur für ein präzises Spielerlebnis und einen Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hz für eine atemberaubende Gaming-Darstellung.

Das Zephyrus S17 ist mit seiner schieren Leistung in Kombination mit seinem atemberaubenden Design ein echter Gewinner. Es bietet alles, was Sie von einem High-End-Gaming-Notebook erwarten und noch mehr.

Sehr gut bewertet: Asus ROG Flow X13

Das Asus hat nicht nur den ersten Platz belegt, sondern ist auch unsere beste Empfehlung. Es ist zwar nicht so groß, aber lassen Sie sich von der Größe nicht täuschen, es ist immer noch ein großartiges Gaming-Gerät.

Das Flow X13 ist ein ultraportables 13-Zoll-Gaming-Notebook im 2-in-1-Stil, das man leicht mitnehmen kann, das aber auch zu Hause an die externe XG Mobile-GPU angeschlossen werden kann, um die Spieleleistung deutlich zu steigern.

Im Grunde genommen erfüllt es alle Anforderungen an Produktivität und Spieleleistung, und das in einem kompakten Paket, das sich auch problemlos an einen größeren Gaming-Monitor oder ein VR-Headset anschließen lässt.

Die Besten der anderen

Auch wenn Asus unsere Gaming-Laptop-Kategorie dominiert hat, waren dies sicherlich nicht die einzigen Geräte, die wir getestet haben und die wir empfehlen würden.

Das Acer Helios Predator 500 ist in mehr als einer Hinsicht ein großes Biest mit ernsthaften Spezifikationen und Übertaktungsmöglichkeiten, die es wert sind, in Betracht gezogen zu werden.

Das Dell Alienware X17 R2 kombiniert das übliche Design und die Leistung, die Sie von einem Alienware-Gerät erwarten, mit einem hellen und farbenfrohen 17,3-Zoll-Display, das das Spielen zum Vergnügen macht.

Das HP Omen 16 ist ein vielseitiges Gaming-Notebook, das auch durch sein zurückhaltendes Design und seine schlichte Ästhetik beeindruckt. Es ist ein eher ausgereiftes Gerät und ideal für jemanden, der ein Notebook sucht, mit dem er sowohl spielen als auch ohne viel Aufhebens arbeiten kann.

Zu guter Letzt gibt es noch das Lenovo Legion Slim 7i Gen 7, bei dem es sich, wie der Name schon vermuten lässt, um ein absolut schlankes Notebook handelt. Es ist ein Notebook, das sowohl perfekt tragbar als auch leistungsfähig ist.

Was sind die Pocket-lint Awards?

Die EE Pocket-lint Awards finden jährlich statt, um die besten technischen Produkte der letzten 12 Monate zu würdigen. Um für die Awards in Frage zu kommen, müssen die Produkte vom Pocket-lint-Team vollständig geprüft werden, wobei die Bewertung gegen Ende des Jahres stattfindet. In einem Prozess der Vorauswahl und Vorauswahl bewertet die Expertenjury die Geräte, um den Gesamtsieger und einen "Highly Commended"-Zweitplatzierten zu ermitteln.

Die Pocket-lint Awards wurden 2022 zum 19. Mal verliehen.

