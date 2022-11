Warum ist mein Computer so langsam? Tipps zur Verbesserung Ihrer PC-Leistung

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wenn Sie Ihren PC schon eine Weile benutzen, stellen Sie vielleicht fest, dass er langsamer wird und nicht mehr so läuft wie früher. Mit der Zeit kann Ihr Computer mit Dateien, Anwendungen und vielem mehr verstopft sein. Sie brauchen aber nicht unbedingt einen neuen Computer. Es gibt Möglichkeiten, die Leistung mit relativ wenig Aufwand zu verbessern.

Wir möchten Ihnen mit ein paar Tipps und Tricks helfen, Ihren Computer zu beschleunigen und Ihr Leid zu lindern. Wir haben bereits darüber geschrieben, wie Sie Ihren PC für Spiele optimieren können, aber auch für den alltäglichen Gebrauch gibt es einige Dinge, die Sie tun können.

Passen Sie Ihre Starteinstellungen an

Mit der Zeit steigt natürlich die Anzahl der auf Ihrem PC installierten Anwendungen. Dies kann einen Dominoeffekt haben, da viele dieser Anwendungen versuchen, beim Start ausgeführt zu werden.

Wenn Ihr PC also in Windows geladen wird, versuchen alle diese Anwendungen zu laden, was nicht nur den Startvorgang verlängert, sondern auch die Systemressourcen in Anspruch nimmt, sobald Sie in Windows sind.

Eine einfache Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, besteht darin, Ihre Start-Einstellungen zu optimieren.

Klicken Sie auf Ihrer Tastatur auf STRG+SHIFT+ESC, um den Task-Manager zu starten

Suchen Sie bei geöffnetem Task-Manager die Registerkarte "Start".

Durchsuchen Sie die Liste der Anwendungen und suchen Sie nach Anwendungen, die Sie nicht regelmäßig verwenden

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die störenden Anwendungen und klicken Sie auf Deaktivieren

Alternativ können Sie in Windows 11 auf diese Einstellungen zugreifen, indem Sie auf die Schaltfläche "Start" klicken und nach "Startanwendungen" suchen. Klicken Sie auf diese Systemeinstellung, und Sie können dann die Apps ein- und ausschalten.

Dadurch werden diese Programme beim Starten von Windows nicht mehr geladen, aber das bedeutet nicht, dass Sie sie nicht verwenden können, wenn Sie sie brauchen. Klicken Sie auf , um die Anwendungen wie gewohnt zu öffnen, wenn Sie sie brauchen, und sie funktionieren einwandfrei.

Ja, es ist ein Klischee, aber es macht auch einen Unterschied. Wenn Sie feststellen, dass Ihr Computer langsam läuft, versuchen Sie, ihn aus- und wieder einzuschalten. Wenn Sie ihn regelmäßig laufen lassen und nicht ausschalten, ist der Speicher wahrscheinlich verstopft.

Ein einfaches Ausschalten für eine Weile, bevor man es wieder benutzt, kann einen überraschenden Unterschied in der Leistung bewirken.

Anwendungen beenden, die die Leistung ruinieren

Eine weitere Ursache für Ihre Probleme könnten einige Anwendungen sein, die Systemressourcen und Rechenleistung in Anspruch nehmen. Google Chrome ist bekannt dafür, dass es viel Arbeitsspeicher verbraucht, aber vielleicht entdecken Sie, dass es andere Anwendungen gibt, die Ihren Computer auslasten.

Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, besteht darin, sie einfach zu beenden. Das Schließen einer App reicht aber möglicherweise nicht aus, denn manchmal laufen Apps auch dann noch im Hintergrund weiter, wenn sie geschlossen wurden.

Hintergrundaktivitäten verlangsamen Ihren PC, vor allem, wenn Ihr System bereits durch die Größe des Speicherplatzes, die Kapazität des Arbeitsspeichers oder einfach durch alternde Komponenten eingeschränkt ist.

Wenn Sie den Task-Manager öffnen, achten Sie auf die Prozesse der einzelnen Anwendungen und darauf, wie viel von jedem der Dinge sie verwenden. Chrome verbraucht vielleicht viel Arbeitsspeicher, aber andere Anwendungen können sich auf die CPU-Nutzung oder Ihren Grafikprozessor auswirken. Wenn Sie sehen, dass eine Anwendung einen hohen Prozentsatz der PC-Komponenten beansprucht, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und beenden Sie die Aufgabe.

Drücken Sie CTRL+SHIFT+ESC, um den Task-Manager zu öffnen.

Klicken Sie auf die Anwendung, die Sie beenden möchten

Klicken Sie mit der rechten Maustaste und suchen Sie die Option "Aufgabe beenden".

Klicken Sie darauf, um die Aufgabe zu beenden und das Schließen der Anwendung zu erzwingen.

Wenn das nicht funktioniert, klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste und dann auf "Zu den Details gehen".

Klicken Sie dann erneut mit der rechten Maustaste auf die Anwendung und klicken Sie auf "Prozess beenden".

Daraufhin wird eine Warnung angezeigt, dass dadurch alles geschlossen wird.

Klicken Sie zur Bestätigung

Neuinstallation oder Zurücksetzen von Windows

Es mag wie eine drastische Option erscheinen, aber eine Möglichkeit, Ihren PC wieder zum Laufen zu bringen, ist das Zurücksetzen oder Neuinstallieren von Windows.

Eine Neuinstallation von Windows behebt viele der Probleme, die das System verlangsamen könnten. Sie löscht Anwendungen, die Sie nicht benötigen, entfernt problematische Dateien und gibt Speicherplatz frei. Das ist eine drastische Maßnahme, denn Sie müssen alle wichtigen Daten sichern, Anwendungen, die Sie wirklich brauchen oder verwenden möchten, neu installieren und vieles mehr. Dennoch kann dies ein lohnender Schritt sein.

Sie können die drastische Maßnahme ergreifen, Ihr Windows-Laufwerk zu formatieren und Windows von einem USB-Stick neu zu installieren , oder Windows einfach über die Standardoptionen zurücksetzen. Wir haben schon einmal darüber geschrieben, wie man das macht, und es ist ziemlich einfach.

Aktualisieren Sie Ihren Speicher

Eine weitere Möglichkeit, Ihren PC zu beschleunigen, besteht natürlich darin, Ihre Komponenten aufzurüsten. Wir haben bereits darüber geschrieben, welche Komponenten Sie aufrüsten sollten, um die Leistung zu verbessern. Eine dieser Komponenten ist Ihr Speicher.

Die neuesten NVMe-Laufwerke helfen dabei, einen PC zu beschleunigen, indem sie schnellere Ladegeschwindigkeiten, wie z. B. schnellere Dateiübertragungen und schnellere Windows-Startzeiten, ermöglichen.

Sie benötigen ein relativ neues Motherboard, um das Beste daraus zu machen, da es mit M.2 NVMe-Laufwerken funktionieren muss. Wenn Sie Ihren Rechner in den letzten Jahren gekauft haben, könnte das der Fall sein. Der Kauf eines dieser Laufwerke, das anschließende Klonen und Verschieben von Windows darauf und die Abkehr von herkömmlichem HDD- oder SSD-Speicher können einen großen Unterschied ausmachen.

Aktualisieren Sie Ihre Treiber

Die Aktualisierung von Treibern und Firmware ist ein wichtiger Bestandteil der PC-Wartung. Wir empfehlen Ihnen, Windows Update regelmäßig auszuführen und nach Updates zu suchen, falls Sie dies noch nicht getan haben.

Drücken Sie die Windows-Starttaste Geben Sie für die Suche "Updates" ein Klicken Sie auf Windows Update-Einstellungen Tippen Sie auf , um nach neuen Updates zu suchen Installieren Sie alle benötigten Updates

Während Sie dies tun, empfehlen wir Ihnen auch, Ihre Grafiktreiber zu aktualisieren und nach Updates für Ihren Motherboard-Hersteller und von Intel oder AMD zu suchen.

Einstellung für beste Leistung

Windows ist standardmäßig so konzipiert, dass es Ihnen ein visuelles Vergnügen bereitet und optimal aussieht. Das bedeutet, dass es gut aussieht, aber nicht unbedingt mit optimaler Leistung läuft. Eine Lösung für einen langsamen Computer besteht darin, die Leistung über die Qualität zu stellen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

Drücken Sie die Windows-Starttaste Geben Sie "Darstellung und Leistung" ein. Klicken Sie auf "Leistung und Aussehen von Windows anpassen". Suchen Sie nach der Einstellung "Für optimale Leistung anpassen". Wählen Sie diese aus und klicken Sie auf "Anwenden". Überprüfen Sie auf der Registerkarte "Erweitert", ob die beste Leistung für Programme und nicht für Hintergrundaufgaben eingestellt ist.

Speicherplatz freimachen

Ein weiteres Problem, das mit dem Alter kommt, sind volle Laufwerke. Wenn Sie Ihren PC regelmäßig benutzen, laden Sie natürlich eine Menge Dateien herunter, ob Sie das wollen oder nicht. Vielleicht installieren Sie Anwendungen und Software, laden Bilder und Videos herunter und füllen Ihren Zwischenspeicher, während Sie im Internet surfen. Sogar das einfache Ausführen Ihres PCs und das Aktualisieren von Software kann Ihren Speicher füllen und alles verlangsamen. Um dem entgegenzuwirken, können Sie in den Windows-Einstellungen unerwünschte Dateien bereinigen und Speicherplatz freigeben.

Klicken Sie hier, um unserer Anleitung zu folgen:

Sie können ganz einfach überprüfen, ob Ihr Speicherplatz knapp wird, indem Sie den Windows-Explorer öffnen und Ihre Laufwerke überprüfen. In Windows 11 können Sie den Speicherplatz aber auch mit den folgenden Schritten überprüfen:

Wählen Sie die Schaltfläche Start Klicken Sie auf das Symbol für die Einstellungen Klicken Sie auf System und dann auf Speicher

Das zeigt dann Ihr Laufwerk und wie es mit Anwendungen, Fotos, Dokumenten und temporären Dateien genutzt wird. Wenn Sie feststellen, dass temporäre Dateien einen großen Teil des Speicherplatzes beanspruchen, dann müssen Sie sich eindeutig um etwas kümmern.

Ein kurzer Tipp: Sie können Storage Sense durch Anklicken aktivieren. Storage Sense wurde entwickelt, um Dateien, die Sie nicht benötigen, automatisch zu entfernen und Speicherplatz freizugeben.

Mit mehr Speicherplatz auf Ihrer Festplatte sollten Sie eine Verbesserung feststellen.

Schreiben von Adrian Willings.